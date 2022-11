EDINBURGH, Scotland (AP) — Scotland has beaten Fiji 28-12 in a rugby test at Murrayfield.

___

Scotland 28 (George Turner, Adam Hastings, Duhan van der Merwe, Ben White tries; Hastings 2 conversions, Blair Kinghorn 2 conversions), Fiji 12 (Setariki Tuicuvu, Ratu Rotuisolia tries; Vilimoni Botitu conversion). HT: 14-12