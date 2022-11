PADUA, Italy (AP) — Italy has beaten Samoa 49-17 in a rugby test at Stadio Plebiscito.

Italy 49 (Montanna Ioane 2, Pierre Bruno 2, Juan Ignacio Brex, Lorenzo Cannone tries; Tommaso Allan 3 conversions, 2 penalties, Paolo Garbisi 2 conversions, penalty), Samoa 17 (Ulupano Seuteni, Duncan Paia'aua, Theo McFarland tries; D'Angelo Leuila conversion). HT: 28-0