CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 847 3-4 Mar 866 3-4 May 877 1-4 Jul 880 1-2 Sep 886 1-2 Dec 893 3-4 Mar 895 May 886 3-4 Jul 844 Sep 829 1-2 Dec 836 1-4 Mar 827 1-2 May 813 1-4 Jul 766 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 681 Mar 686 3-4 May 686 3-4 Jul 682 Sep 639 1-2 Dec 625 1-2 Mar 632 1-2 May 634 1-2 Jul 631 1-2 Sep 580 Dec 567 3-4 Jul 573 1-2 Dec 534 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 390 3-4 Mar 393 3-4 May 396 3-4 Jul 397 3-4 Sep 390 1-2 Dec 390 1-2 Mar 382 3-4 May 399 1-4 Jul 387 1-4 Sep 403 Jul 380 1-2 Sep 396 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1451 1-2 Jan 1462 1-4 Mar 1469 May 1476 Jul 1478 1-4 Aug 1459 1-2 Sep 1419 1-2 Nov 1399 3-4 Jan 1402 Mar 1393 1-4 May 1388 3-4 Jul 1390 Aug 1379 1-4 Sep 1359 Nov 1347 3-4 Jul 1343 3-4 Nov 1297 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 77.17 Jan 74.85 Mar 72.79 May 71.01 Jul 69.50 Aug 68.36 Sep 67.35 Oct 66.43 Dec 65.83 Jan 65.36 Mar 64.79 May 64.35 Jul 64.00 Aug 63.37 Sep 62.80 Oct 62.36 Dec 62.25 Jul 62.10 Oct 61.95 Dec 61.82 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 420.40 Jan 412.80 Mar 403.50 May 398.80 Jul 397.70 Aug 393.70 Sep 388.40 Oct 382.30 Dec 381.70 Jan 380.90 Mar 377.80 May 376.10 Jul 376.30 Aug 374.20 Sep 370.10 Oct 365.50 Dec 365.20 Jul 359.30 Oct 359.30 Dec 353.10