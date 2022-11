CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 840 1-2 Mar 859 3-4 May 869 3-4 Jul 871 1-4 Sep 876 1-4 Dec 882 3-4 Mar 883 1-4 May 875 Jul 834 Sep 819 Dec 825 3-4 Mar 817 May 802 3-4 Jul 756 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 679 1-4 Mar 684 3-4 May 684 3-4 Jul 679 1-2 Sep 636 1-4 Dec 623 3-4 Mar 630 3-4 May 633 Jul 629 3-4 Sep 578 1-4 Dec 566 Jul 571 3-4 Dec 534 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 384 1-2 Mar 388 1-2 May 390 1-4 Jul 392 1-2 Sep 385 1-4 Dec 385 1-4 Mar 377 1-2 May 394 Jul 382 Sep 397 3-4 Jul 375 1-4 Sep 391 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1426 3-4 Jan 1437 Mar 1444 May 1451 1-4 Jul 1454 Aug 1436 3-4 Sep 1403 1-2 Nov 1387 1-2 Jan 1390 1-4 Mar 1382 1-2 May 1379 1-4 Jul 1380 1-2 Aug 1369 3-4 Sep 1349 1-2 Nov 1337 1-4 Jul 1333 1-4 Nov 1286 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 75.29 Jan 73.18 Mar 71.22 May 69.51 Jul 68.00 Aug 66.85 Sep 65.90 Oct 65.04 Dec 64.51 Jan 64.11 Mar 63.55 May 63.16 Jul 62.81 Aug 62.14 Sep 61.57 Oct 61.20 Dec 61.08 Jul 60.93 Oct 60.78 Dec 60.65 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 414.30 Jan 407.50 Mar 399.30 May 395.70 Jul 395.20 Aug 391.70 Sep 386.80 Oct 381.20 Dec 380.90 Jan 380.20 Mar 377.00 May 375.30 Jul 375.60 Aug 373.40 Sep 369.00 Oct 363.70 Dec 363.10 Jul 357.20 Oct 357.20 Dec 352.20