Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Thursday, November 3, 2022
Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Nov 2 except Asia and Australia where data is for Nov 3) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:
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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND
Abidjan;25;29;rn;4.57;25;30;rn;25;30;rn
Abu Dhabi;23;37;pc;0;22;35;pc;24;32;pc
Aleppo;13;25;clr;0;11;24;clr;10;24;clr
Algiers;17;24;pc;0;13;20;rn;10;19;pc
Amsterdam;8;15;rn;14.99;6;13;rn;8;13;pc
Anchorage;-11;-1;sn;7.47;-13;-6;clr;-16;-7;clr
Ashgabat;10;20;pc;0.97;7;17;pc;10;20;c
Astana;1;3;pc;3.38;-4;6;rn;-6;1;pc
Asuncion;14;26;clr;0;15;28;clr;16;29;pc
Athens;15;26;clr;0;14;24;clr;15;23;pc
Auckland;14;21;rn;0;13;20;pc;11;20;pc
Baghdad;12;28;clr;0;12;29;clr;12;29;clr
Bahrain;26;34;clr;0;25;29;pc;24;28;pc
Banda Aceh;24;27;rn;11.99;24;29;rn;23;28;rn
Bangalore;20;24;rn;2.82;19;26;rn;19;28;pc
Bangkok;22;33;clr;0;22;33;clr;25;33;pc
Barcelona;12;22;pc;0;11;20;clr;11;19;clr
Beijing;0;12;clr;3.02;-1;13;pc;2;16;pc
Belgrade;10;14;pc;0;13;21;pc;10;16;rn
Berlin;10;14;pc;0;7;12;pc;4;10;c
Bogota;8;19;c;10.87;8;19;rn;8;19;rn
Brasilia;14;21;rn;6.86;15;23;c;16;25;pc
Bratislava;8;15;pc;0;9;12;rn;7;12;rn
Brisbane;13;24;clr;0;15;25;pc;15;25;pc
Brussels;7;15;rn;0;4;11;rn;7;11;pc
Bucharest;7;20;c;0;10;20;c;11;20;pc
Budapest;8;12;pc;0;10;15;c;9;12;rn
Buenos Aires;13;25;clr;0;13;23;clr;14;24;clr
Bujumbura;19;29;rn;9.6;19;28;rn;20;29;rn
Busan;6;21;pc;0;3;16;clr;5;17;clr
Cairo;17;26;pc;0;17;27;c;16;26;clr
Cape Town;17;23;pc;0.28;17;24;clr;17;23;c
Caracas;19;28;rn;1.27;19;29;pc;19;29;c
Chennai;25;29;rn;25.32;25;29;rn;24;30;rn
Chicago;15;21;clr;0;15;21;pc;8;18;rn
Colombo;24;31;rn;29.64;24;30;rn;23;29;rn
Copenhagen;10;12;clr;2.54;5;12;pc;7;11;pc
Dakar;26;36;pc;0;26;31;pc;26;31;pc
Dallas;21;26;c;0.28;9;24;rn;12;22;clr
Dar es Salaam;22;31;pc;0;23;32;rn;23;32;pc
Denver;-3;9;rn;0;1;7;pc;4;17;c
Dhahran;23;36;clr;0;19;31;pc;20;30;pc
Dhaka;23;30;pc;0;22;30;pc;21;32;pc
Dili;24;35;rn;8.05;24;33;rn;22;33;rn
Dubai;25;34;clr;0;25;34;pc;25;32;pc
Dublin;4;11;rn;4.57;7;11;pc;9;14;rn
Dushanbe;11;17;rn;4.17;9;13;rn;7;15;pc
Gibraltar;17;21;pc;0;16;24;c;14;24;clr
Hanoi;20;34;pc;0;19;32;clr;18;29;clr
Harare;15;26;rn;3.25;15;27;rn;16;28;rn
Havana;22;30;pc;3.05;20;29;pc;21;29;clr
Helsinki;4;7;rn;4.6;0;8;c;4;6;c
Ho Chi Minh City;23;30;rn;0.56;24;29;rn;24;31;rn
Hong Kong;23;25;rn;57.25;20;25;rn;19;25;pc
Honolulu;23;30;pc;0.79;24;30;c;24;29;rn
Hyderabad;20;30;clr;0;19;30;pc;17;31;pc
Islamabad;15;36;pc;0;16;32;pc;15;26;rn
Istanbul;13;20;pc;0;14;21;clr;14;23;pc
Jakarta;26;34;rn;2.77;25;33;rn;26;32;rn
Jeddah;24;32;clr;0;25;32;c;25;32;clr
Jerusalem;11;21;clr;0.66;11;22;clr;12;22;clr
Johannesburg;13;22;c;4.8;13;22;rn;13;25;rn
Kabul;6;22;pc;0;6;19;c;5;15;rn
Karachi;22;33;clr;0;22;34;pc;22;34;clr
Kathmandu;11;25;clr;0;12;28;pc;11;28;pc
Khartoum;21;36;pc;0;22;37;clr;21;38;clr
Kiev;6;10;rn;0;4;10;pc;2;9;pc
Kingston;25;32;c;0;24;30;rn;24;30;pc
Kinshasa;23;31;rn;19.41;23;31;rn;23;30;rn
Kolkata;22;32;pc;0;22;33;pc;21;32;pc
Kuala Lumpur;24;31;rn;16.74;24;32;rn;24;31;rn
Kuwait;16;26;rn;3.05;14;29;clr;16;29;clr
La Paz;2;15;pc;0;2;16;clr;1;16;clr
Lagos;24;31;rn;1.04;24;31;rn;24;31;pc
Lima;15;20;pc;0;15;20;pc;14;20;pc
Lisbon;14;20;rn;0;11;21;c;11;20;clr
London;8;13;c;4.75;4;12;clr;11;13;rn
Los Angeles;9;19;clr;1.88;11;21;clr;11;21;clr
Luanda;25;28;rn;5.05;24;29;pc;24;28;c
Madrid;6;18;rn;0;4;17;c;5;18;clr
Male;27;30;c;0;26;30;rn;26;30;rn
Manaus;23;29;pc;0.56;23;30;pc;24;33;pc
Manila;25;30;rn;0.48;25;31;rn;25;31;rn
Mecca;23;36;clr;0;24;36;c;24;36;clr
Melbourne;8;16;c;1.52;9;19;pc;12;22;pc
Mexico City;12;24;pc;0;11;25;clr;11;26;clr
Miami;23;30;rn;0;24;29;clr;24;29;pc
Minsk;5;10;rn;2.64;1;9;pc;3;5;pc
Mogadishu;24;32;pc;0.53;25;32;pc;25;32;pc
Montevideo;11;20;clr;0;12;19;clr;12;22;clr
Montreal;7;17;clr;0;12;20;pc;9;22;pc
Moscow;-3;1;c;0;-3;1;c;-5;3;pc
Mumbai;23;35;clr;0;23;35;pc;23;35;pc
Nairobi;16;24;rn;4.19;16;26;rn;15;26;rn
New Delhi;19;33;pc;0;19;32;pc;19;32;pc
New York;11;21;clr;0;15;21;clr;17;23;pc
Nicosia;14;26;clr;0;14;25;clr;14;25;clr
Novosibirsk;-5;4;c;0;-2;2;c;-4;3;sn
Osaka-shi;11;22;clr;0;8;20;pc;6;18;clr
Oslo;7;9;rn;13;7;8;rn;4;9;rn
Ottawa;7;17;pc;0;10;19;pc;8;21;pc
Pago Pago;25;29;pc;3.73;25;29;c;26;30;clr
Panama City;23;29;rn;1.02;24;28;rn;24;28;rn
Paramaribo;24;32;rn;0.51;24;29;rn;24;31;rn
Paris;9;14;rn;0;6;12;rn;8;11;clr
Perth;15;33;pc;0;11;23;clr;14;26;clr
Phnom Penh;24;32;rn;0;25;29;c;24;30;c
Port Moresby;24;36;rn;0;25;35;rn;24;35;rn
Port-au-prince;21;32;pc;0.99;20;31;rn;20;31;rn
Prague;7;12;pc;0;7;11;c;1;10;c
Pyongyang;-3;13;pc;0;-4;10;clr;0;14;clr
Quito;9;18;rn;4.83;10;18;rn;9;18;rn
Rabat;13;23;pc;0;15;24;clr;13;25;pc
Recife;25;31;pc;0;25;31;pc;25;31;c
Reykjavik;2;6;pc;0;4;7;c;3;6;rn
Riga;5;11;pc;3.86;1;9;c;6;8;c
Rio de Janeiro;16;19;rn;20.78;17;21;pc;17;22;pc
Riyadh;17;32;pc;0;16;28;pc;18;28;pc
Rome;15;21;rn;0;10;19;rn;10;19;c
Saint Petersburg;-2;5;c;0.08;-3;3;pc;-1;3;clr
San Francisco;7;15;clr;0.79;12;17;clr;11;17;rn
San Jose;19;25;rn;3.15;19;22;rn;18;22;rn
San Juan;24;30;c;4.01;23;30;rn;24;27;rn
San Salvador;19;25;rn;1.52;19;25;rn;19;24;rn
Sana'a;8;30;clr;0;7;28;clr;6;28;clr
Santiago;12;31;c;0;11;30;c;12;31;clr
Santo Domingo;22;31;rn;1.37;21;29;rn;22;28;rn
Sao Paulo;8;17;rn;0;8;18;c;9;19;clr
Seattle;7;8;rn;4.5;6;14;rn;4;9;rn
Seoul;0;15;c;0;-2;11;clr;3;13;clr
Shanghai;13;20;clr;0;11;17;c;12;18;c
Singapore;25;31;rn;11.33;25;30;rn;25;30;rn
Sofia;5;22;clr;0;6;20;pc;7;19;c
St. John's;24;32;clr;0;25;30;rn;25;28;rn
Stockholm;7;10;pc;3.45;7;10;c;5;10;rn
Sydney;13;20;pc;0;13;20;rn;13;22;pc
Taipei City;22;26;c;1.83;19;23;rn;19;22;rn
Tallinn;5;8;rn;8.1;1;8;c;3;6;c
Tashkent;9;18;pc;5.23;9;15;c;9;17;pc
Tbilisi;8;18;pc;0;7;14;rn;7;17;clr
Tehran;9;19;pc;0;10;20;clr;9;19;clr
Tel Aviv;15;26;clr;0;15;26;clr;15;26;clr
Tirana;12;25;pc;0;16;25;pc;13;21;rn
Tokyo;13;23;clr;0.23;9;19;c;9;15;clr
Toronto;9;14;c;2.13;11;17;pc;7;17;pc
Tripoli;15;25;clr;0;17;27;clr;15;22;pc
Tunis;16;28;clr;0;13;26;rn;14;19;rn
Ulan Bator;-16;-2;clr;0;-12;2;clr;-12;4;pc
Vancouver;4;6;rn;0;3;11;rn;0;7;pc
Vienna;9;17;pc;0.51;7;13;rn;3;11;rn
Vientiane;19;30;clr;0;19;29;clr;20;29;clr
Vilnius;5;10;c;2.54;2;9;c;5;7;clr
Warsaw;5;13;clr;1.04;7;12;pc;6;10;rn
Wellington;14;19;pc;1.98;11;19;clr;11;17;pc
Yangon;23;30;rn;1.4;23;33;rn;22;34;clr
Yerevan;4;16;clr;0;3;15;pc;4;14;pc
Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow
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