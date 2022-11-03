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Global Forecast-Asia

By Associated Press
2022/11/03 21:30
Global Forecast-Asia

Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Thursday, November 3, 2022

Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Nov 2 except Asia and Australia where data is for Nov 3) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:

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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND

Abidjan;25;29;rn;4.57;25;30;rn;25;30;rn

Abu Dhabi;23;37;pc;0;22;35;pc;24;32;pc

Aleppo;13;25;clr;0;11;24;clr;10;24;clr

Algiers;17;24;pc;0;13;20;rn;10;19;pc

Amsterdam;8;15;rn;14.99;6;13;rn;8;13;pc

Anchorage;-11;-1;sn;7.47;-13;-6;clr;-16;-7;clr

Ashgabat;10;20;pc;0.97;7;17;pc;10;20;c

Astana;1;3;pc;3.38;-4;6;rn;-6;1;pc

Asuncion;14;26;clr;0;15;28;clr;16;29;pc

Athens;15;26;clr;0;14;24;clr;15;23;pc

Auckland;14;21;rn;0;13;20;pc;11;20;pc

Baghdad;12;28;clr;0;12;29;clr;12;29;clr

Bahrain;26;34;clr;0;25;29;pc;24;28;pc

Banda Aceh;24;27;rn;11.99;24;29;rn;23;28;rn

Bangalore;20;24;rn;2.82;19;26;rn;19;28;pc

Bangkok;22;33;clr;0;22;33;clr;25;33;pc

Barcelona;12;22;pc;0;11;20;clr;11;19;clr

Beijing;0;12;clr;3.02;-1;13;pc;2;16;pc

Belgrade;10;14;pc;0;13;21;pc;10;16;rn

Berlin;10;14;pc;0;7;12;pc;4;10;c

Bogota;8;19;c;10.87;8;19;rn;8;19;rn

Brasilia;14;21;rn;6.86;15;23;c;16;25;pc

Bratislava;8;15;pc;0;9;12;rn;7;12;rn

Brisbane;13;24;clr;0;15;25;pc;15;25;pc

Brussels;7;15;rn;0;4;11;rn;7;11;pc

Bucharest;7;20;c;0;10;20;c;11;20;pc

Budapest;8;12;pc;0;10;15;c;9;12;rn

Buenos Aires;13;25;clr;0;13;23;clr;14;24;clr

Bujumbura;19;29;rn;9.6;19;28;rn;20;29;rn

Busan;6;21;pc;0;3;16;clr;5;17;clr

Cairo;17;26;pc;0;17;27;c;16;26;clr

Cape Town;17;23;pc;0.28;17;24;clr;17;23;c

Caracas;19;28;rn;1.27;19;29;pc;19;29;c

Chennai;25;29;rn;25.32;25;29;rn;24;30;rn

Chicago;15;21;clr;0;15;21;pc;8;18;rn

Colombo;24;31;rn;29.64;24;30;rn;23;29;rn

Copenhagen;10;12;clr;2.54;5;12;pc;7;11;pc

Dakar;26;36;pc;0;26;31;pc;26;31;pc

Dallas;21;26;c;0.28;9;24;rn;12;22;clr

Dar es Salaam;22;31;pc;0;23;32;rn;23;32;pc

Denver;-3;9;rn;0;1;7;pc;4;17;c

Dhahran;23;36;clr;0;19;31;pc;20;30;pc

Dhaka;23;30;pc;0;22;30;pc;21;32;pc

Dili;24;35;rn;8.05;24;33;rn;22;33;rn

Dubai;25;34;clr;0;25;34;pc;25;32;pc

Dublin;4;11;rn;4.57;7;11;pc;9;14;rn

Dushanbe;11;17;rn;4.17;9;13;rn;7;15;pc

Gibraltar;17;21;pc;0;16;24;c;14;24;clr

Hanoi;20;34;pc;0;19;32;clr;18;29;clr

Harare;15;26;rn;3.25;15;27;rn;16;28;rn

Havana;22;30;pc;3.05;20;29;pc;21;29;clr

Helsinki;4;7;rn;4.6;0;8;c;4;6;c

Ho Chi Minh City;23;30;rn;0.56;24;29;rn;24;31;rn

Hong Kong;23;25;rn;57.25;20;25;rn;19;25;pc

Honolulu;23;30;pc;0.79;24;30;c;24;29;rn

Hyderabad;20;30;clr;0;19;30;pc;17;31;pc

Islamabad;15;36;pc;0;16;32;pc;15;26;rn

Istanbul;13;20;pc;0;14;21;clr;14;23;pc

Jakarta;26;34;rn;2.77;25;33;rn;26;32;rn

Jeddah;24;32;clr;0;25;32;c;25;32;clr

Jerusalem;11;21;clr;0.66;11;22;clr;12;22;clr

Johannesburg;13;22;c;4.8;13;22;rn;13;25;rn

Kabul;6;22;pc;0;6;19;c;5;15;rn

Karachi;22;33;clr;0;22;34;pc;22;34;clr

Kathmandu;11;25;clr;0;12;28;pc;11;28;pc

Khartoum;21;36;pc;0;22;37;clr;21;38;clr

Kiev;6;10;rn;0;4;10;pc;2;9;pc

Kingston;25;32;c;0;24;30;rn;24;30;pc

Kinshasa;23;31;rn;19.41;23;31;rn;23;30;rn

Kolkata;22;32;pc;0;22;33;pc;21;32;pc

Kuala Lumpur;24;31;rn;16.74;24;32;rn;24;31;rn

Kuwait;16;26;rn;3.05;14;29;clr;16;29;clr

La Paz;2;15;pc;0;2;16;clr;1;16;clr

Lagos;24;31;rn;1.04;24;31;rn;24;31;pc

Lima;15;20;pc;0;15;20;pc;14;20;pc

Lisbon;14;20;rn;0;11;21;c;11;20;clr

London;8;13;c;4.75;4;12;clr;11;13;rn

Los Angeles;9;19;clr;1.88;11;21;clr;11;21;clr

Luanda;25;28;rn;5.05;24;29;pc;24;28;c

Madrid;6;18;rn;0;4;17;c;5;18;clr

Male;27;30;c;0;26;30;rn;26;30;rn

Manaus;23;29;pc;0.56;23;30;pc;24;33;pc

Manila;25;30;rn;0.48;25;31;rn;25;31;rn

Mecca;23;36;clr;0;24;36;c;24;36;clr

Melbourne;8;16;c;1.52;9;19;pc;12;22;pc

Mexico City;12;24;pc;0;11;25;clr;11;26;clr

Miami;23;30;rn;0;24;29;clr;24;29;pc

Minsk;5;10;rn;2.64;1;9;pc;3;5;pc

Mogadishu;24;32;pc;0.53;25;32;pc;25;32;pc

Montevideo;11;20;clr;0;12;19;clr;12;22;clr

Montreal;7;17;clr;0;12;20;pc;9;22;pc

Moscow;-3;1;c;0;-3;1;c;-5;3;pc

Mumbai;23;35;clr;0;23;35;pc;23;35;pc

Nairobi;16;24;rn;4.19;16;26;rn;15;26;rn

New Delhi;19;33;pc;0;19;32;pc;19;32;pc

New York;11;21;clr;0;15;21;clr;17;23;pc

Nicosia;14;26;clr;0;14;25;clr;14;25;clr

Novosibirsk;-5;4;c;0;-2;2;c;-4;3;sn

Osaka-shi;11;22;clr;0;8;20;pc;6;18;clr

Oslo;7;9;rn;13;7;8;rn;4;9;rn

Ottawa;7;17;pc;0;10;19;pc;8;21;pc

Pago Pago;25;29;pc;3.73;25;29;c;26;30;clr

Panama City;23;29;rn;1.02;24;28;rn;24;28;rn

Paramaribo;24;32;rn;0.51;24;29;rn;24;31;rn

Paris;9;14;rn;0;6;12;rn;8;11;clr

Perth;15;33;pc;0;11;23;clr;14;26;clr

Phnom Penh;24;32;rn;0;25;29;c;24;30;c

Port Moresby;24;36;rn;0;25;35;rn;24;35;rn

Port-au-prince;21;32;pc;0.99;20;31;rn;20;31;rn

Prague;7;12;pc;0;7;11;c;1;10;c

Pyongyang;-3;13;pc;0;-4;10;clr;0;14;clr

Quito;9;18;rn;4.83;10;18;rn;9;18;rn

Rabat;13;23;pc;0;15;24;clr;13;25;pc

Recife;25;31;pc;0;25;31;pc;25;31;c

Reykjavik;2;6;pc;0;4;7;c;3;6;rn

Riga;5;11;pc;3.86;1;9;c;6;8;c

Rio de Janeiro;16;19;rn;20.78;17;21;pc;17;22;pc

Riyadh;17;32;pc;0;16;28;pc;18;28;pc

Rome;15;21;rn;0;10;19;rn;10;19;c

Saint Petersburg;-2;5;c;0.08;-3;3;pc;-1;3;clr

San Francisco;7;15;clr;0.79;12;17;clr;11;17;rn

San Jose;19;25;rn;3.15;19;22;rn;18;22;rn

San Juan;24;30;c;4.01;23;30;rn;24;27;rn

San Salvador;19;25;rn;1.52;19;25;rn;19;24;rn

Sana'a;8;30;clr;0;7;28;clr;6;28;clr

Santiago;12;31;c;0;11;30;c;12;31;clr

Santo Domingo;22;31;rn;1.37;21;29;rn;22;28;rn

Sao Paulo;8;17;rn;0;8;18;c;9;19;clr

Seattle;7;8;rn;4.5;6;14;rn;4;9;rn

Seoul;0;15;c;0;-2;11;clr;3;13;clr

Shanghai;13;20;clr;0;11;17;c;12;18;c

Singapore;25;31;rn;11.33;25;30;rn;25;30;rn

Sofia;5;22;clr;0;6;20;pc;7;19;c

St. John's;24;32;clr;0;25;30;rn;25;28;rn

Stockholm;7;10;pc;3.45;7;10;c;5;10;rn

Sydney;13;20;pc;0;13;20;rn;13;22;pc

Taipei City;22;26;c;1.83;19;23;rn;19;22;rn

Tallinn;5;8;rn;8.1;1;8;c;3;6;c

Tashkent;9;18;pc;5.23;9;15;c;9;17;pc

Tbilisi;8;18;pc;0;7;14;rn;7;17;clr

Tehran;9;19;pc;0;10;20;clr;9;19;clr

Tel Aviv;15;26;clr;0;15;26;clr;15;26;clr

Tirana;12;25;pc;0;16;25;pc;13;21;rn

Tokyo;13;23;clr;0.23;9;19;c;9;15;clr

Toronto;9;14;c;2.13;11;17;pc;7;17;pc

Tripoli;15;25;clr;0;17;27;clr;15;22;pc

Tunis;16;28;clr;0;13;26;rn;14;19;rn

Ulan Bator;-16;-2;clr;0;-12;2;clr;-12;4;pc

Vancouver;4;6;rn;0;3;11;rn;0;7;pc

Vienna;9;17;pc;0.51;7;13;rn;3;11;rn

Vientiane;19;30;clr;0;19;29;clr;20;29;clr

Vilnius;5;10;c;2.54;2;9;c;5;7;clr

Warsaw;5;13;clr;1.04;7;12;pc;6;10;rn

Wellington;14;19;pc;1.98;11;19;clr;11;17;pc

Yangon;23;30;rn;1.4;23;33;rn;22;34;clr

Yerevan;4;16;clr;0;3;15;pc;4;14;pc

Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow

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