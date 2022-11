CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 902 1-2 Mar 919 May 924 3-4 Jul 919 1-2 Sep 921 1-2 Dec 926 3-4 Mar 924 1-2 May 913 1-2 Jul 867 Sep 848 1-4 Dec 855 Mar 846 1-4 May 832 Jul 785 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 697 3-4 Mar 702 1-2 May 701 3-4 Jul 695 1-4 Sep 644 3-4 Dec 629 1-2 Mar 636 1-4 May 638 Jul 634 Sep 579 Dec 566 Jul 571 3-4 Dec 534 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 399 1-2 Mar 406 3-4 May 404 1-4 Jul 403 3-4 Sep 396 1-2 Dec 396 1-2 Mar 388 3-4 May 405 1-4 Jul 393 1-4 Sep 409 Jul 386 1-2 Sep 402 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1435 3-4 Jan 1447 3-4 Mar 1454 1-4 May 1461 Jul 1463 1-2 Aug 1444 1-4 Sep 1407 1-2 Nov 1392 Jan 1394 3-4 Mar 1386 1-2 May 1382 1-2 Jul 1383 1-2 Aug 1372 3-4 Sep 1352 1-2 Nov 1338 1-4 Jul 1334 1-4 Nov 1287 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 73.37 Jan 71.06 Mar 68.85 May 67.18 Jul 65.62 Aug 64.36 Sep 63.36 Oct 62.51 Dec 62.02 Jan 61.62 Mar 61.10 May 60.68 Jul 60.28 Aug 59.63 Sep 59.06 Oct 58.79 Dec 58.64 Jul 58.49 Oct 58.34 Dec 58.21 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 424.80 Jan 417.80 Mar 410.00 May 406.20 Jul 405.20 Aug 400.40 Sep 393.90 Oct 386.80 Dec 386.00 Jan 384.70 Mar 381.50 May 379.50 Jul 379.70 Aug 377.40 Sep 372.70 Oct 367.40 Dec 366.10 Jul 358.60 Oct 358.60 Dec 352.70