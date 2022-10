CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 882 1-4 Mar 899 1-4 May 907 1-2 Jul 903 3-4 Sep 906 1-2 Dec 912 3-4 Mar 911 May 900 3-4 Jul 860 1-4 Sep 840 1-2 Dec 847 1-4 Mar 838 1-2 May 824 1-4 Jul 777 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 691 1-2 Mar 696 3-4 May 695 3-4 Jul 689 1-4 Sep 640 Dec 625 3-4 Mar 632 1-4 May 634 1-4 Jul 630 1-2 Sep 576 3-4 Dec 565 1-4 Jul 571 Dec 532 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 389 Mar 398 May 398 1-2 Jul 398 3-4 Sep 384 1-2 Dec 384 1-2 Mar 376 3-4 May 393 1-4 Jul 381 1-4 Sep 397 Jul 374 1-2 Sep 390 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1407 Jan 1419 1-2 Mar 1427 1-2 May 1434 3-4 Jul 1438 1-4 Aug 1422 1-4 Sep 1387 3-4 Nov 1373 1-2 Jan 1376 3-4 Mar 1371 May 1369 1-4 Jul 1370 3-4 Aug 1360 Sep 1339 3-4 Nov 1331 3-4 Jul 1327 3-4 Nov 1284 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 73.21 Jan 70.61 Mar 68.13 May 66.44 Jul 64.94 Aug 63.68 Sep 62.69 Oct 61.83 Dec 61.36 Jan 60.96 Mar 60.44 May 60.05 Jul 59.64 Aug 59.02 Sep 58.45 Oct 58.05 Dec 58.00 Jul 57.95 Oct 57.80 Dec 57.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 428.10 Jan 419.10 Mar 409.30 May 404.20 Jul 403.00 Aug 398.50 Sep 392.30 Oct 385.60 Dec 384.90 Jan 383.70 Mar 380.40 May 378.80 Jul 379.00 Aug 376.70 Sep 372.00 Oct 366.70 Dec 366.10 Jul 358.60 Oct 358.60 Dec 352.70