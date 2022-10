Butterfield Bermuda Championship Par Scores

Friday At Port Royal Golf Course Southampton, Bermuda Purse: $6.5 million Yardage: 6,828; Par: 71 Second Round

Ben Crane 66-62—128 -14 Aaron Baddeley 65-64—129 -13 Ben Griffin 65-64—129 -13 Adam Schenk 63-66—129 -13 Robby Shelton 63-66—129 -13 Austin Smotherman 62-67—129 -13 Zecheng Dou 65-65—130 -12 Nicolas Echavarria 66-64—130 -12 Seamus Power 65-65—130 -12 Dylan Wu 64-66—130 -12 Kevin Yu 64-66—130 -12 Scott Brown 63-68—131 -11 Thomas Detry 64-67—131 -11 Fabian Gomez 68-63—131 -11 Brian Gay 66-66—132 -10 Patrick Rodgers 65-67—132 -10 Justin Lower 64-68—132 -10 Denny McCarthy 63-69—132 -10 Brian Stuard 65-67—132 -10 Scott Harrington 66-66—132 -10 Sean O'Hair 64-68—132 -10 Erik Van Rooyen 66-66—132 -10 Harrison Endycott 62-70—132 -10 Brent Grant 66-67—133 -9 Charley Hoffman 67-66—133 -9 Russell Knox 66-67—133 -9 Ben Martin 64-69—133 -9 C.T. Pan 66-67—133 -9 Greyson Sigg 64-69—133 -9 Trevor Werbylo 65-68—133 -9 Richy Werenski 67-66—133 -9 Chesson Hadley 66-67—133 -9 Lucas Glover 66-67—133 -9 Will Gordon 68-66—134 -8 Matthias Schmid 67-67—134 -8 Alex Smalley 65-69—134 -8 Cameron Percy 66-68—134 -8 Nick Watney 67-67—134 -8 Arjun Atwal 63-71—134 -8 Nick Taylor 66-68—134 -8 Byeong Hun An 65-70—135 -7 Austin Cook 68-67—135 -7 Tyson Alexander 68-67—135 -7 MJ Daffue 65-70—135 -7 Akshay Bhatia 68-67—135 -7 Jonathan Byrd 69-66—135 -7 Scott Gutschewski 65-70—135 -7 Harry Hall 66-69—135 -7 Max McGreevy 65-70—135 -7 Seung-Yul Noh 68-67—135 -7 Ben Taylor 70-65—135 -7 Brandon Wu 71-64—135 -7 Robert Streb 66-69—135 -7 Caleb Surratt 71-64—135 -7 Aaron Rai 69-67—136 -6 Greg Chalmers 66-70—136 -6 Tano Goya 68-68—136 -6 Nick Hardy 65-71—136 -6 Garrick Higgo 68-68—136 -6 Philip Knowles 66-70—136 -6 Nate Lashley 66-70—136 -6 David Lingmerth 68-68—136 -6 Adam Long 68-68—136 -6 Andrew Novak 68-68—136 -6 Augusto Nunez 67-69—136 -6 John VanDerLaan 69-67—136 -6 Camilo Villegas 68-68—136 -6 Tommy Gainey 72-WD

Missed Cut