CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 838 1-2 Mar 858 May 868 1-2 Jul 868 1-2 Sep 874 Dec 881 3-4 Mar 882 May 874 Jul 832 1-4 Sep 812 1-2 Dec 822 Mar 813 1-4 May 799 Jul 754 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 682 1-4 Mar 687 3-4 May 687 Jul 681 Sep 635 Dec 621 3-4 Mar 628 1-2 May 630 3-4 Jul 627 1-4 Sep 576 Dec 563 1-4 Jul 569 Dec 531 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 358 1-2 Mar 366 1-4 May 370 1-4 Jul 375 Sep 360 1-4 Dec 360 1-4 Mar 352 1-2 May 369 Jul 357 Sep 372 3-4 Jul 350 1-4 Sep 366 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1382 1-4 Jan 1393 1-2 Mar 1402 May 1409 1-2 Jul 1412 1-2 Aug 1397 1-2 Sep 1365 Nov 1351 1-2 Jan 1355 1-4 Mar 1350 May 1348 3-4 Jul 1350 Aug 1339 1-4 Sep 1317 Nov 1310 1-4 Jul 1306 1-4 Nov 1265 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 72.30 Jan 69.56 Mar 66.94 May 65.22 Jul 63.70 Aug 62.51 Sep 61.53 Oct 60.68 Dec 60.15 Jan 59.77 Mar 59.29 May 58.91 Jul 58.50 Aug 57.88 Sep 57.31 Oct 56.94 Dec 56.84 Jul 56.77 Oct 56.61 Dec 56.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 415.40 Jan 407.90 Mar 399.80 May 395.30 Jul 394.40 Aug 390.50 Sep 385.50 Oct 379.90 Dec 379.50 Jan 378.30 Mar 375.20 May 373.40 Jul 373.10 Aug 369.60 Sep 368.00 Oct 365.10 Dec 362.80 Jul 355.30 Oct 355.30 Dec 353.30