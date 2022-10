Portugal Masters Scores

Thursday At Dom Pedro Victoria Golf Course Quarteira, Portugal Purse: $1.8 million Yardage: 7,191; Par: 71 First Round

Jordan L. Smith, England 30-32—62 Joost Luiten, Netherlands 31-32—63 Jeff Winther, Denmark 31-32—63 Gavin Green, Malaysia 31-33—64 Joakim Lagergren, Sweden 32-32—64 Robin Roussel, France 30-34—64 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 32-33—65 Daniel Hillier, New Zealand 32-33—65 David Law, Scotland 34-31—65 Niklas Lemke, Sweden 33-32—65 Hurly Long, Germany 32-33—65 Joel Stalter, France 31-34—65 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-31—65 Julien Brun, France 31-35—66 David Drysdale, Scotland 33-33—66 Ross Fisher, England 32-34—66 Ricardo Gouveia, Portugal 35-31—66 Benjamin Hebert, France 32-34—66 Rikard Karlberg, Sweden 32-34—66 Marcus Kinhult, Sweden 33-33—66 Mikko Korhonen, Finland 32-34—66 Yannik Paul, Germany 32-34—66 Tapio Pulkkanen, Finland 34-32—66 Jason Scrivener, Australia 33-33—66 Sami Valimaki, Finland 34-32—66 Darius Van Driel, Netherlands 33-33—66 Marc Warren, Scotland 33-33—66 Chris Wood, England 33-33—66 Marcus Armitage, England 32-35—67 Tomas Guimaraes Bessa, Portugal 32-35—67 Kristoffer Broberg, Sweden 33-34—67 Ashley Chesters, England 32-35—67 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 34-33—67 Daniel Gavins, England 32-35—67 Sebastian Heisele, Germany 33-34—67 Scott Hend, Australia 35-32—67 Matthew Jordan, England 33-34—67 Frederic Lacroix, France 35-32—67 Taehee Lee, South Korea 34-33—67 Mike Lorenzo-Vera, France 35-32—67 Eddie Pepperell, England 33-34—67 Antoine Rozner, France 32-35—67 Sebastian Soderberg, Sweden 32-35—67 Matt Wallace, England 35-32—67 Wil Besseling, Netherlands 33-35—68 Jorge Campillo, Spain 32-36—68 Aaron Cockerill, Canada 33-35—68 Robert Macintyre, Scotland 32-36—68 Ross McGowan, England 32-36—68 Wilco Nienaber, South Africa 32-36—68 Renato Paratore, Italy 35-33—68 Victor Perez, France 33-35—68 Marcel Schneider, Germany 33-35—68 Marcel Siem, Germany 34-34—68 Richard Sterne, South Africa 34-34—68 Andrew Wilson, England 35-33—68 Jonathan Caldwell, Northern Ireland 34-35—69 John Catlin, United States 33-36—69 Nacho Elvira, Spain 32-37—69 Nicolai Hojgaard, Denmark 32-37—69 David Howell, England 35-34—69 Daan Huizing, Netherlands 34-35—69 Masahiro Kawamura, Japan 35-34—69 Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69 Lukas Nemecz, Austria 34-35—69 Thorbjorn Olesen, Denmark 33-36—69 Ricardo Santos, Portugal 33-36—69 Matthew Southgate, England 37-32—69 Andy Sullivan, England 33-36—69 Julian Suri, United States 35-34—69 Daniel Van Tonder, South Africa 34-35—69 Dale Whitnell, England 35-34—69 Oliver Wilson, England 37-32—69 Maverick Antcliff, Australia 33-37—70 Lucas Bjerregaard, Denmark 35-35—70 Steven Brown, England 36-34—70 Filippo Celli, Italy 33-37—70 Oliver Farr, Wales 35-35—70 Grant Forrest, Scotland 33-37—70 Tomas Gouveia, Portugal 35-35—70 Gregory Havret, France 35-35—70 Jazz Janewattananond, Thailand 35-35—70 Edoardo Molinari, Italy 33-37—70 Garrick Porteous, England 34-36—70 Kalle Samooja, Finland 33-37—70 Jack Singh Brar, England 34-36—70 Darren Fichardt, South Africa 37-34—71 Pedro Figueiredo, Portugal 34-37—71 Alex Fitzpatrick, England 34-37—71 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 36-35—71 Joachim B. Hansen, Denmark 33-38—71 Marcus Helligkilde, Denmark 33-38—71 Craig Howie, Scotland 36-35—71 Raphael Jacquelin, France 38-33—71 Espen Kofstad, Norway 37-34—71 Matthieu Pavon, France 35-36—71 Carlos Pigem, Spain 36-35—71 Jack Senior, England 35-36—71 Paul Waring, England 36-35—71 Oliver Fisher, England 35-37—72 Francesco Laporta, Italy 36-36—72 Pedro Lencart Silva, Portugal 37-35—72 Richard McEvoy, England 36-36—72 Haydn Porteous, South Africa 35-37—72 Noah Brunner, Switzerland 37-36—73 Lorenzo Gagli, Italy 37-36—73 Calum Hill, Scotland 35-38—73 David Horsey, England 36-37—73 Tom Lewis, England 36-37—73 Cormac Sharvin, Northern Ireland 36-37—73 Graeme Storm, England 38-35—73 Hugo Camelo Ferreira, Portugal 40-34—74 Vitor Lopes, Portugal 34-40—74 Hui-Lin Zhang, China 36-38—74 Pep Angles, Spain 38-37—75 Nino Bertasio, Italy 37-38—75 Chris Paisley, England 36-39—75 Andrea Pavan, Italy 36-39—75 Hugo Leon, Chile WD Alvaro Quiros, Spain WD