CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 834 3-4 Mar 854 1-4 May 865 1-4 Jul 865 1-4 Sep 870 1-2 Dec 878 1-4 Mar 879 May 870 1-2 Jul 827 1-4 Sep 807 1-2 Dec 817 Mar 808 1-4 May 794 Jul 747 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 686 1-4 Mar 692 1-4 May 692 Jul 685 3-4 Sep 639 Dec 625 3-4 Mar 632 3-4 May 634 3-4 Jul 631 1-4 Sep 579 3-4 Dec 568 1-4 Jul 574 Dec 535 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 357 1-2 Mar 366 May 372 Jul 377 Sep 362 1-4 Dec 362 1-4 Mar 354 1-2 May 371 Jul 359 Sep 374 3-4 Jul 352 1-4 Sep 368 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1382 Jan 1392 1-4 Mar 1401 May 1409 Jul 1412 3-4 Aug 1399 3-4 Sep 1370 1-4 Nov 1358 1-4 Jan 1362 Mar 1356 1-2 May 1354 1-2 Jul 1354 1-2 Aug 1343 3-4 Sep 1317 1-2 Nov 1314 3-4 Jul 1310 3-4 Nov 1271 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 72.28 Jan 69.47 Mar 66.78 May 64.99 Jul 63.53 Aug 62.47 Sep 61.53 Oct 60.69 Dec 60.12 Jan 59.75 Mar 59.31 May 58.93 Jul 58.55 Aug 57.94 Sep 57.38 Oct 56.94 Dec 56.76 Jul 56.71 Oct 56.59 Dec 56.46 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 415.60 Jan 407.50 Mar 398.10 May 393.70 Jul 393.60 Aug 390.10 Sep 385.80 Oct 380.90 Dec 380.60 Jan 379.70 Mar 376.60 May 374.80 Jul 374.50 Aug 371.00 Sep 368.50 Oct 365.00 Dec 362.70 Jul 354.50 Oct 354.50 Dec 352.90