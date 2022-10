AMERICAN LEAGUE

Houston 020 003 000 — 5 6 0 New York 000 000 000 — 0 3 1

Javier, Neris (6), Stanek (7), Brown (8), Montero (8), Abreu (9) and Vázquez; Cole, Trivino (6), Castro (8), Germán (9) and Trevino. W_Javier 3-0. L_Cole 0-3. HRs_Houston, McCormick (2), Bregman (1), Gurriel (1), Peña (1). New York, Bader (1), Rizzo (1).

