CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 850 3-4 Mar 869 1-2 May 879 1-2 Jul 878 Sep 881 1-4 Dec 888 Mar 888 May 878 1-2 Jul 835 3-4 Sep 816 Dec 827 Mar 818 1-4 May 804 Jul 757 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 684 1-4 Mar 690 1-2 May 689 3-4 Jul 683 1-2 Sep 637 Dec 624 1-2 Mar 631 3-4 May 633 3-4 Jul 630 1-4 Sep 577 3-4 Dec 565 3-4 Jul 571 1-2 Dec 535 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 376 1-4 Mar 382 1-2 May 388 1-4 Jul 392 Sep 377 1-4 Dec 377 1-4 Mar 369 1-2 May 372 3-4 Jul 360 3-4 Sep 376 1-2 Jul 354 Sep 369 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1395 1-2 Jan 1404 1-2 Mar 1411 3-4 May 1419 Jul 1422 1-2 Aug 1406 1-4 Sep 1373 1-2 Nov 1361 Jan 1364 1-2 Mar 1359 1-2 May 1358 Jul 1358 1-4 Aug 1347 1-2 Sep 1309 3-4 Nov 1315 3-4 Jul 1311 3-4 Nov 1272 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Dec 71.50 Jan 68.97 Mar 66.52 May 64.71 Jul 63.07 Aug 61.84 Sep 60.90 Oct 60.07 Dec 59.59 Jan 59.24 Mar 58.83 May 58.48 Jul 58.10 Aug 57.46 Sep 56.92 Oct 56.51 Dec 56.37 Jul 56.32 Oct 56.20 Dec 56.11 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Dec 417.90 Jan 410.30 Mar 401.60 May 397.90 Jul 397.60 Aug 394.20 Sep 390.00 Oct 385.10 Dec 384.70 Jan 383.80 Mar 380.90 May 379.40 Jul 378.90 Aug 375.40 Sep 372.90 Oct 369.40 Dec 367.10 Jul 358.90 Oct 358.90 Dec 357.90