Wednesday At Kungliga tennishallen Stockholm Purse: €648,130 Surface: Hardcourt indoor STOCKHOLM (AP) _ Results Wednesday from Stockholm Open at Kungliga tennishallen (seedings in parentheses): Men's Doubles Round of 16

Santiago Gonzalez, Mexico, and Andres Molteni (4), Argentina, def. Andrey Golubev and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 6-3, 3-6, 10-7.

Cristian Rodriguez, Colombia, and Diego Hidalgo, Ecuador, def. John-Patrick Smith, Australia, and Ben McLachlan, Japan, 6-3, 6-7 (5), 10-7.