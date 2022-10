CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 892 1-4 Mar 908 1-2 May 915 1-2 Jul 906 3-4 Sep 903 1-2 Dec 905 Mar 899 3-4 May 887 1-2 Jul 839 1-4 Sep 816 Dec 827 Mar 818 1-4 May 804 Jul 756 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 697 3-4 Mar 705 May 705 3-4 Jul 699 Sep 650 Dec 636 Mar 642 3-4 May 644 3-4 Jul 640 1-4 Sep 588 Dec 576 3-4 Jul 582 1-2 Dec 536 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 407 1-2 Mar 410 1-4 May 411 1-4 Jul 413 Sep 398 3-4 Dec 398 3-4 Mar 391 May 388 1-4 Jul 376 1-4 Sep 392 Jul 369 1-2 Sep 385 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1395 3-4 Jan 1405 1-2 Mar 1413 3-4 May 1421 3-4 Jul 1425 1-2 Aug 1411 1-4 Sep 1379 3-4 Nov 1366 1-4 Jan 1369 3-4 Mar 1364 May 1362 Jul 1362 1-4 Aug 1351 3-4 Sep 1314 Nov 1312 1-4 Jul 1308 1-4 Nov 1263 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 70.01 Dec 66.43 Jan 64.72 Mar 63.46 May 62.62 Jul 61.74 Aug 60.84 Sep 60.01 Oct 59.22 Dec 58.76 Jan 58.42 Mar 58.03 May 57.76 Jul 57.39 Aug 56.79 Sep 56.28 Oct 55.93 Dec 55.81 Jul 55.79 Oct 55.73 Dec 55.58 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 418.50 Dec 411.00 Jan 406.90 Mar 402.10 May 399.80 Jul 400.40 Aug 397.00 Sep 393.10 Oct 388.10 Dec 388.00 Jan 386.60 Mar 383.00 May 380.60 Jul 379.40 Aug 375.90 Sep 373.40 Oct 369.80 Dec 368.60 Jul 360.40 Oct 360.40 Dec 359.40