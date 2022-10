CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 901 Mar 917 May 924 Jul 911 1-4 Sep 907 Dec 907 3-4 Mar 902 1-2 May 888 Jul 830 1-4 Sep 807 Dec 818 Mar 809 1-4 May 795 Jul 746 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 693 Mar 700 1-4 May 701 1-2 Jul 695 1-4 Sep 646 1-4 Dec 631 3-4 Mar 638 May 640 Jul 635 1-4 Sep 584 Dec 572 1-4 Jul 578 Dec 529 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 392 1-4 Mar 395 3-4 May 398 Jul 399 3-4 Sep 385 3-4 Dec 385 3-4 Mar 378 May 375 1-4 Jul 363 1-4 Sep 379 Jul 356 1-2 Sep 372 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1376 1-4 Jan 1388 Mar 1397 May 1405 1-4 Jul 1409 Aug 1396 1-2 Sep 1370 1-4 Nov 1360 Jan 1363 1-2 Mar 1358 May 1356 1-2 Jul 1357 Aug 1346 1-2 Sep 1308 3-4 Nov 1306 Jul 1302 Nov 1257 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 68.98 Dec 65.47 Jan 63.79 Mar 62.64 May 61.79 Jul 60.94 Aug 60.12 Sep 59.36 Oct 58.63 Dec 58.21 Jan 57.93 Mar 57.58 May 57.30 Jul 56.95 Aug 56.41 Sep 55.90 Oct 55.50 Dec 55.36 Jul 55.34 Oct 55.28 Dec 55.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 410.40 Dec 406.00 Jan 402.70 Mar 398.20 May 396.40 Jul 397.70 Aug 395.40 Sep 392.40 Oct 388.70 Dec 389.00 Jan 388.00 Mar 384.30 May 382.50 Jul 381.40 Aug 377.90 Sep 375.40 Oct 371.90 Dec 369.20 Jul 361.00 Oct 361.00 Dec 360.00