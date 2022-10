NATIONAL LEAGUE

San Diego 020 110 020 — 6 10 0 New York 000 000 000 — 0 1 0

Musgrove, Suarez (8), Hader (9) and Nola; Bassitt, Peterson (5), Smith (6), Lugo (7), Givens (7), Díaz (8), May (9) and Nido. W_Musgrove 2-1. L_Bassitt 1-2. HRs_San Diego, Grisham (2), Machado (1), Bell (1), Profar (1). New York, Escobar (1), Alonso (1), Lindor (1).