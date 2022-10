LPGA MEDIHEAL Championship Scores

Saturday At Saticoy Golf Course Somis, Calif. Purse: $1.8 million Yardage: 6,635; Par: 72 Third Round

Jodi Ewart Shadoff 64-69-69—202 Paula Reto 67-70-69—206 Celine Boutier 69-72-66—207 Andrea Lee 71-70-66—207 Hinako Shibuno 73-66-68—207 Danielle Kang 67-73-68—208 Xiyu Lin 69-69-70—208 Yuka Saso 70-70-68—208 Lauren Coughlin 70-71-68—209 Daniela Darquea 71-69-69—209 Gaby Lopez 68-70-71—209 Stephanie Meadow 68-70-71—209 Jennifer Chang 68-74-68—210 Amanda Doherty 73-69-68—210 Georgia Hall 71-68-71—210 Caroline Inglis 75-67-68—210 Haeji Kang 69-69-72—210 Sei Young Kim 70-70-70—210 Pauline Roussin 70-68-72—210 Atthaya Thitikul 67-72-71—210 Chella Choi 69-70-72—211 Jenny Coleman 68-72-71—211 Allisen Corpuz 69-72-70—211 Dana Finkelstein 68-77-66—211 Mina Harigae 71-68-72—211 Eun-Hee Ji 70-68-73—211 Ana Belac 70-73-69—212 Haylee Harford 70-72-70—212 Stacy Lewis 72-71-69—212 Annie Park 68-72-72—212 Pornanong Phatlum 69-71-72—212 Lilia Vu 71-73-68—212 Hye Jin Choi 75-66-72—213 Lindy Duncan 68-72-73—213 Ayaka Furue 72-71-70—213 Moriya Jutanugarn 70-72-71—213 Sarah Kemp 72-72-69—213 Stephanie Kyriacou 72-70-71—213 Mi Hyang Lee 71-74-68—213 Lucy Li 68-71-74—213 Ruixin Liu 66-72-75—213 Ayako Uehara 70-71-72—213 Brittany Altomare 72-67-75—214 Karis Davidson 72-73-69—214 Gemma Dryburgh 73-69-72—214 Linnea Johansson 68-74-72—214 A Lim Kim 69-76-69—214 Yu Liu 69-75-70—214 Giulia Molinaro 75-70-69—214 Jennifer Song 68-71-75—214 Kelly Tan 74-69-71—214 Ruoning Yin 71-72-71—214 Angel Yin 72-68-74—214 Na Rin An 72-71-72—215 Pajaree Anannarukarn 73-70-72—215 Alison Lee 66-73-76—215 Jeongeun Lee6 71-74-70—215 Amelia Lewis 72-73-70—215 Pernilla Lindberg 70-73-72—215 Maja Stark 73-72-70—215 Mo Martin 70-72-74—216 Brooke Matthews 70-74-72—216 Sophia Schubert 75-70-71—216 Dewi Weber 70-72-74—216 Paula Creamer 74-68-75—217 Min Lee 71-71-75—217 Emily Pedersen 73-72-72—217 Aditi Ashok 71-74-73—218 Casey Danielson 71-73-74—218 Rachel Rohanna Virgili 73-72-73—218 Wei-Ling Hsu 72-73-74—219 Alena Sharp 72-71-77—220 Janie Jackson 77-67-78—222