CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 879 Mar 892 3-4 May 900 1-2 Jul 891 1-4 Sep 890 Dec 893 1-4 Mar 890 1-4 May 877 3-4 Jul 825 3-4 Sep 790 1-4 Dec 802 1-4 Mar 793 1-2 May 779 1-4 Jul 751 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 675 1-2 Mar 683 1-4 May 684 3-4 Jul 680 Sep 633 Dec 620 3-4 Mar 627 May 629 Jul 625 1-4 Sep 578 1-2 Dec 566 3-4 Jul 572 1-2 Dec 531 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 397 Mar 399 1-2 May 401 Jul 403 3-4 Sep 389 3-4 Dec 389 3-4 Mar 382 May 379 1-4 Jul 367 1-4 Sep 383 Jul 360 1-2 Sep 376 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1358 Jan 1370 1-2 Mar 1381 May 1389 3-4 Jul 1394 3-4 Aug 1384 1-4 Sep 1359 3-4 Nov 1351 Jan 1354 1-4 Mar 1350 1-2 May 1349 Jul 1348 3-4 Aug 1338 1-4 Sep 1300 1-2 Nov 1304 1-4 Jul 1300 1-4 Nov 1260 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 69.67 Dec 66.02 Jan 64.63 Mar 63.60 May 62.81 Jul 61.95 Aug 61.13 Sep 60.41 Oct 59.69 Dec 59.29 Jan 59.00 Mar 58.64 May 58.36 Jul 57.94 Aug 57.50 Sep 57.00 Oct 56.60 Dec 56.47 Jul 56.51 Oct 56.45 Dec 56.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 397.40 Dec 393.40 Jan 392.50 Mar 389.80 May 389.30 Jul 390.60 Aug 388.70 Sep 386.30 Oct 382.90 Dec 383.00 Jan 381.70 Mar 378.30 May 376.00 Jul 375.40 Aug 371.90 Sep 369.30 Oct 366.90 Dec 367.80 Jul 359.60 Oct 359.60 Dec 358.60