NATIONAL LEAGUE

BATTING_McNeil, New York, .326; Freeman, Los Angeles, .322; Goldschmidt, St. Louis, .317; M.Machado, San Diego, .296; T.Turner, Los Angeles, .296; Arenado, St. Louis, .292; S.Marte, New York, .292; Bohm, Philadelphia, .280; Hoerner, Chicago, .280; J.Turner, Los Angeles, .280.

RUNS_Betts, Los Angeles, 116; Freeman, Los Angeles, 116; Goldschmidt, St. Louis, 106; Nimmo, New York, 102; Schwarber, Philadelphia, 100; T.Turner, Los Angeles, 100; M.Machado, San Diego, 99; Swanson, Atlanta, 99; Yelich, Milwaukee, 99; Lindor, New York, 98.

RBI_Alonso, New York, 131; Goldschmidt, St. Louis, 115; Lindor, New York, 104; Arenado, St. Louis, 102; Cron, Colorado, 102; M.Machado, San Diego, 102; Olson, Atlanta, 101; Adames, Milwaukee, 98; Freeman, Los Angeles, 98; T.Turner, Los Angeles, 97.

HITS_Freeman, Los Angeles, 196; T.Turner, Los Angeles, 192; Goldschmidt, St. Louis, 178; Swanson, Atlanta, 177; McNeil, New York, 174; M.Machado, San Diego, 170; Lindor, New York, 169; Riley, Atlanta, 168; Bohm, Philadelphia, 164; Alonso, New York, 162; Arenado, St. Louis, 162.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 46; Olson, Atlanta, 43; Arenado, St. Louis, 42; Happ, Chicago, 42; K.Marte, Arizona, 42; Goldschmidt, St. Louis, 41; Betts, Los Angeles, 40; McNeil, New York, 39; Riley, Atlanta, 39; T.Turner, Los Angeles, 39.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 7; Nimmo, New York, 7; Blackmon, Colorado, 6; Friedl, Cincinnati, 5; Hoerner, Chicago, 5; Lindor, New York, 5; S.Marte, New York, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 16 tied at 4.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 46; Alonso, New York, 40; Riley, Atlanta, 38; C.Walker, Arizona, 36; Goldschmidt, St. Louis, 35; Betts, Los Angeles, 35; Tellez, Milwaukee, 34; Olson, Atlanta, 33; M.Machado, San Diego, 32; Adames, Milwaukee, 31.

STOLEN BASES_Berti, Miami, 41; Edman, St. Louis, 31; Acuña Jr., Atlanta, 29; T.Turner, Los Angeles, 27; McCarthy, Arizona, 23; J.Rojas, Arizona, 23; T.Estrada, San Francisco, 21; Realmuto, Philadelphia, 21; Harris II, Atlanta, 20; Hayes, Pittsburgh, 20.

PITCHING_Wright, Atlanta, 21-5; J.Urías, Los Angeles, 17-7; Gonsolin, Los Angeles, 16-1; Darvish, San Diego, 16-8; T.Anderson, Los Angeles, 15-5; Carrasco, New York, 15-7; Webb, San Francisco, 15-9; Bassitt, New York, 15-9; Fried, Atlanta, 14-7; Rodón, San Francisco, 14-8.

ERA_J.Urías, Los Angeles, 2.16; Alcantara, Miami, 2.28; Fried, Atlanta, 2.48; Gallen, Arizona, 2.54; T.Anderson, Los Angeles, 2.57; Rodón, San Francisco, 2.88; Webb, San Francisco, 2.90; Musgrove, San Diego, 2.93; Quintana, St. Louis, 2.93; Burnes, Milwaukee, 2.99.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 238; Rodón, San Francisco, 237; Aa.Nola, Philadelphia, 235; Alcantara, Miami, 207; Morton, Atlanta, 205; Strider, Atlanta, 202; Darvish, San Diego, 197; Gallen, Arizona, 192; Woodruff, Milwaukee, 190; Musgrove, San Diego, 184.