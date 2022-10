CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 912 Mar 925 May 931 1-4 Jul 911 Sep 904 1-2 Dec 904 Mar 898 1-2 May 887 1-2 Jul 841 1-2 Sep 806 Dec 823 1-2 Mar 814 3-4 May 800 1-2 Jul 772 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 680 3-4 Mar 687 1-2 May 688 Jul 681 3-4 Sep 629 1-4 Dec 615 1-4 Mar 622 May 624 Jul 620 1-4 Sep 569 3-4 Dec 558 Jul 563 3-4 Dec 522 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 400 1-2 Mar 404 1-2 May 404 3-4 Jul 407 1-4 Sep 393 1-4 Dec 393 1-4 Mar 385 1-2 May 382 3-4 Jul 370 3-4 Sep 386 1-2 Jul 364 Sep 379 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1374 Jan 1384 Mar 1391 3-4 May 1399 1-2 Jul 1402 Aug 1387 1-4 Sep 1358 1-4 Nov 1346 Jan 1348 1-2 Mar 1343 1-2 May 1341 1-2 Jul 1341 Aug 1330 1-2 Sep 1292 3-4 Nov 1289 Jul 1285 Nov 1245 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 66.88 Dec 63.34 Jan 62.46 Mar 61.54 May 60.82 Jul 59.96 Aug 59.14 Sep 58.41 Oct 57.69 Dec 57.27 Jan 56.96 Mar 56.59 May 56.30 Jul 55.90 Aug 55.47 Sep 55.00 Oct 54.67 Dec 54.56 Jul 54.60 Oct 54.54 Dec 54.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 405.60 Dec 405.30 Jan 402.50 Mar 398.30 May 395.80 Jul 395.70 Aug 392.60 Sep 388.50 Oct 383.90 Dec 384.00 Jan 382.90 Mar 379.70 May 377.50 Jul 376.70 Aug 373.20 Sep 370.90 Oct 367.90 Dec 367.50 Jul 359.30 Oct 359.30 Dec 358.30