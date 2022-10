Alfred Dunhill Links Championship Scores

Saturday St Andrews, United Kingdom a-Old Course (Host Course) 7,318 yards; Par 72 b-Carnoustie Golf Links 7,394 yards; Par 72 c-Kingsbarns Golf Links 7,227 yards; Par 72 Purse: $5 million Third Round

Note: Tournament is played on three courses.

Richard Mansell, England 66c-68a-67b—201 Ryan Fox, New Zealand 66a-74b-65c—205 Daniel Gavins, England 65a-73b-67c—205 Alex Noren, Sweden 67b-69c-69a—205 Niklas Norgaard Moller, Denmark 63c-74a-69b—206 Antoine Rozner, France 63a-74b-69c—206 Callum Shinkwin, England 68a-71b-68c—207 Christiaan Burke, South Africa 66a-77b-65c—208 Rasmus Hojgaard, Denmark 67b-74c-67a—208 Tapio Pulkkanen, Finland 66b-73c-69a—208 Oliver Bekker, South Africa 66a-74b-69c—209 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68c-73a-68b—209 Padraig Harrington, Ireland 69b-71c-69a—209 Billy Horschel, United States 71b-71c-67a—209 Robert Macintyre, Scotland 68b-70c-71a—209 Rory McIlroy, Northern Ireland 68b-75c-66a—209 Matthew Southgate, England 67a-73b-69c—209 Connor Syme, Scotland 68a-76b-65c—209 Tyrrell Hatton, England 68b-76c-66a—210 Maximilian Kieffer, Germany 66c-74a-70b—210 Hurly Long, Germany 70a-71b-69c—210 Louis Oosthuizen, South Africa 72b-73c-65a—210 Peter Uihlein, United States 65a-77b-68c—210 Dale Whitnell, England 66c-77a-67b—210 Alejandro Canizares, Spain 67b-74c-70a—211 Matt Fitzpatrick, England 71b-71c-69a—211 Alex Fitzpatrick, England 73b-69c-69a—211 Grant Forrest, Scotland 70a-74b-67c—211 Daniel Van Tonder, South Africa 70c-73a-68b—211 Frederic Lacroix, France 62c-78a-72b—212 David Micheluzzi, Australia 69c-73a-70b—212 Eddie Pepperell, England 68b-74c-70a—212 Thomas Pieters, Belgium 65b-83c-64a—212 Laird Shepherd, England 67a-74b-71c—212 Adri Arnaus, Spain 67a-80b-66c—213 Julien Brun, France 66c-73a-74b—213 Louis De Jager, South Africa 68b-75c-70a—213 Stephen Gallacher, Scotland 69b-76c-68a—213 Joakim Lagergren, Sweden 70a-75b-68c—213 Romain Langasque, France 61a-80b-72c—213 David Law, Scotland 68a-78b-67c—213 Adrian Meronk, Poland 71a-70b-72c—213 Marcel Schneider, Germany 71a-74b-68c—213 Marcel Siem, Germany 66a-74b-73c—213 Sebastian Soderberg, Sweden 70a-75b-68c—213 Sami Valimaki, Finland 70b-73c-70a—213 Maverick Antcliff, Australia 68c-74a-72b—214 George Coetzee, South Africa 67a-75b-72c—214 Tommy Fleetwood, England 70b-72c-72a—214 Benjamin Hebert, France 68c-76a-70b—214 Matthew Jordan, England 67c-76a-71b—214 Francesco Molinari, Italy 68b-73c-73a—214 Thorbjorn Olesen, Denmark 69a-76b-69c—214 Jaco Ahlers, South Africa 67c-78a-70b—215 Richard Bland, England 70a-78b-67c—215 Jorge Campillo, Spain 70c-79a-66b—215 Nacho Elvira, Spain 64c-76a-75b—215 Daan Huizing, Netherlands 68c-74a-73b—215 Casey Jarvis, South Africa 67c-76a-72b—215 Victor Perez, France 69b-74c-72a—215 Richie Ramsay, Scotland 70a-79b-66c—215 Richard Sterne, South Africa 69c-72a-74b—215 Johannes Veerman, United States 69c-73a-73b—215 Jordan L. Smith, England 66a-79b-74c—219 Victor Dubuisson, France 72a-74b-WD Marcus Kinhult, Sweden 75b-80c-WD David Howell, England 71a-86b-WD Darius Van Driel, Netherlands 71c-82a-DQ

Missed Cut