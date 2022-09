CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 896 1-4 Mar 908 May 914 3-4 Jul 899 Sep 894 1-2 Dec 896 Mar 890 May 877 3-4 Jul 837 1-4 Sep 801 3-4 Dec 813 3-4 Mar 805 May 790 3-4 Jul 764 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 669 1-2 Mar 676 May 677 1-2 Jul 672 1-2 Sep 626 Dec 614 Mar 620 1-2 May 622 1-2 Jul 619 1-4 Sep 568 3-4 Dec 557 1-4 Jul 563 Dec 521 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 382 3-4 Mar 385 3-4 May 387 1-2 Jul 390 1-4 Sep 376 1-4 Dec 376 1-4 Mar 368 1-2 May 365 3-4 Jul 353 3-4 Sep 369 1-2 Jul 347 Sep 362 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1410 3-4 Jan 1420 1-2 Mar 1424 3-4 May 1429 Jul 1429 1-2 Aug 1411 1-4 Sep 1376 1-2 Nov 1363 Jan 1365 Mar 1358 3-4 May 1356 1-2 Jul 1355 1-4 Aug 1344 3-4 Sep 1307 Nov 1284 1-2 Jul 1280 1-2 Nov 1241 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 67.48 Dec 63.86 Jan 63.11 Mar 62.24 May 61.47 Jul 60.55 Aug 59.67 Sep 58.94 Oct 58.21 Dec 57.83 Jan 57.54 Mar 57.14 May 56.84 Jul 56.54 Aug 56.14 Sep 55.72 Oct 55.71 Dec 55.57 Jul 55.75 Oct 55.81 Dec 55.63 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 409.10 Dec 407.20 Jan 405.00 Mar 400.00 May 397.50 Jul 397.70 Aug 393.90 Sep 389.00 Oct 383.20 Dec 382.90 Jan 381.50 Mar 377.90 May 375.70 Jul 375.00 Aug 371.90 Sep 369.00 Oct 366.00 Dec 364.90 Jul 356.70 Oct 356.70 Dec 355.70