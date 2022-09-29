ATP Money Leaders

|1
|Carlos Alcaraz
|$7,391,733
|2
|Rafael Nadal
|$6,699,851
|3
|Casper Ruud
|$4,647,680
|4
|Stefanos Tsitsipas
|$4,414,583
|5
|Novak Djokovic
|$4,239,527
|6
|Nick Kyrgios
|$3,309,109
|7
|Daniil Medvedev
|$3,284,729
|8
|Hubert Hurkacz
|$3,220,094
|9
|Taylor Fritz
|$3,045,820
|10
|Andrey Rublev
|$2,832,823
|11
|Cameron Norrie
|$2,800,722
|12
|Jannik Sinner
|$2,743,448
|13
|Pablo Carreno Busta
|$2,708,656
|14
|Alexander Zverev
|$2,678,178
|15
|Felix Auger-Aliassime
|$2,637,734
|16
|Matteo Berrettini
|$2,128,172
|17
|Denis Shapovalov
|$2,100,411
|18
|Diego Schwartzman
|$1,928,805
|19
|Alex de Minaur
|$1,915,562
|20
|Marin Cilic
|$1,821,073
|21
|Karen Khachanov
|$1,804,123
|22
|Frances Tiafoe
|$1,732,279
|23
|John Isner
|$1,629,253
|24
|Alejandro Davidovich Fokina
|$1,601,732
|25
|Roberto Bautista Agut
|$1,596,535
|26
|Daniel Evans
|$1,595,478
|27
|Borna Coric
|$1,404,340
|28
|Miomir Kecmanovic
|$1,404,270
|29
|Cristian Garin
|$1,362,800
|30
|Tommy Paul
|$1,354,862
|31
|Botic van de Zandschulp
|$1,333,720
|32
|Grigor Dimitrov
|$1,327,880
|33
|Lorenzo Musetti
|$1,226,931
|34
|David Goffin
|$1,200,543
|35
|Holger Rune
|$1,195,957
|36
|Lorenzo Sonego
|$1,138,866
|37
|Alexander Bublik
|$1,123,105
|38
|Fabio Fognini
|$1,115,911
|39
|Filip Krajinovic
|$1,097,308
|40
|Nikoloz Basilashvili
|$1,090,823
|41
|Brandon Nakashima
|$1,054,020
|42
|Francisco Cerundolo
|$1,053,066
|43
|Albert Ramos-Vinolas
|$1,025,683
|44
|Rajeev Ram
|$1,018,721
|45
|Joe Salisbury
|$1,018,661
|46
|Maxime Cressy
|$993,708
|47
|Thanasi Kokkinakis
|$991,833
|48
|Jenson Brooksby
|$974,964
|49
|Pedro Martinez
|$965,349
|50
|Aslan Karatsev
|$965,349