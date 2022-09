CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 871 1-2 Mar 884 1-4 May 890 1-2 Jul 876 Sep 872 3-4 Dec 874 1-4 Mar 868 3-4 May 857 1-2 Jul 818 3-4 Sep 796 1-4 Dec 796 3-4 Mar 788 May 773 3-4 Jul 747 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 667 1-2 Mar 672 3-4 May 673 1-2 Jul 667 3-4 Sep 621 1-4 Dec 610 1-4 Mar 617 May 619 1-4 Jul 615 3-4 Sep 564 1-4 Dec 553 Jul 558 3-4 Dec 518 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 370 Mar 374 1-4 May 375 1-2 Jul 378 1-4 Sep 364 1-4 Dec 364 1-4 Mar 356 1-2 May 353 3-4 Jul 341 3-4 Sep 357 1-2 Jul 335 Sep 350 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1408 Jan 1414 Mar 1417 May 1420 1-2 Jul 1420 Aug 1401 1-2 Sep 1364 3-4 Nov 1350 Jan 1352 1-4 Mar 1345 1-4 May 1342 Jul 1340 Aug 1329 1-2 Sep 1291 3-4 Nov 1273 1-4 Jul 1269 1-4 Nov 1229 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 65.66 Dec 62.39 Jan 61.66 Mar 60.81 May 60.05 Jul 59.16 Aug 58.33 Sep 57.60 Oct 56.88 Dec 56.47 Jan 56.14 Mar 55.70 May 55.39 Jul 55.03 Aug 54.57 Sep 54.01 Oct 53.54 Dec 53.40 Jul 53.42 Oct 53.38 Dec 53.16 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 426.10 Dec 413.60 Jan 409.70 Mar 404.30 May 401.70 Jul 401.40 Aug 396.90 Sep 391.40 Oct 385.00 Dec 384.50 Jan 382.90 Mar 379.10 May 376.70 Jul 375.60 Aug 372.40 Sep 369.50 Oct 366.50 Dec 365.40 Jul 357.20 Oct 357.20 Dec 356.20