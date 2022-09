CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 858 Mar 871 1-4 May 877 3-4 Jul 865 1-2 Sep 863 1-2 Dec 867 Mar 862 3-4 May 851 1-2 Jul 811 3-4 Sep 789 1-4 Dec 789 3-4 Mar 781 May 766 3-4 Jul 740 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 666 1-4 Mar 670 3-4 May 671 1-2 Jul 665 1-4 Sep 621 1-2 Dec 611 Mar 617 3-4 May 620 Jul 617 Sep 564 1-4 Dec 553 Jul 558 3-4 Dec 520 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 378 1-2 Mar 383 1-2 May 384 1-4 Jul 387 Sep 373 Dec 373 Mar 365 1-4 May 362 1-2 Jul 350 1-2 Sep 366 1-4 Jul 343 3-4 Sep 359 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1411 1-4 Jan 1416 1-4 Mar 1418 3-4 May 1421 3-4 Jul 1421 Aug 1403 1-4 Sep 1364 3-4 Nov 1349 1-2 Jan 1351 3-4 Mar 1345 May 1341 1-2 Jul 1339 3-4 Aug 1329 1-4 Sep 1291 1-2 Nov 1268 Jul 1264 Nov 1224 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 66.11 Dec 62.46 Jan 61.68 Mar 60.82 May 60.08 Jul 59.19 Aug 58.37 Sep 57.62 Oct 56.86 Dec 56.40 Jan 56.04 Mar 55.58 May 55.24 Jul 54.81 Aug 54.34 Sep 53.78 Oct 53.31 Dec 53.17 Jul 53.19 Oct 53.15 Dec 52.94 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 432.60 Dec 417.50 Jan 412.60 Mar 406.30 May 402.80 Jul 401.80 Aug 396.90 Sep 390.90 Oct 383.90 Dec 383.40 Jan 382.00 Mar 377.90 May 374.40 Jul 372.40 Aug 368.90 Sep 366.00 Oct 363.00 Dec 361.90 Jul 353.70 Oct 353.70 Dec 352.70