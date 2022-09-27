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ATP Money Leaders

By Associated Press
2022/09/27 01:00
ATP Money Leaders

Through Sept. 25

1 Carlos Alcaraz $7,391,733
2 Rafael Nadal $6,699,851
3 Casper Ruud $4,647,680
4 Stefanos Tsitsipas $4,414,583
5 Novak Djokovic $4,239,527
6 Nick Kyrgios $3,309,109
7 Daniil Medvedev $3,284,729
8 Hubert Hurkacz $3,220,094
9 Taylor Fritz $3,045,820
10 Andrey Rublev $2,832,823
11 Cameron Norrie $2,800,722
12 Jannik Sinner $2,743,448
13 Pablo Carreno Busta $2,708,656
14 Alexander Zverev $2,678,178
15 Felix Auger-Aliassime $2,637,734
16 Matteo Berrettini $2,128,172
17 Denis Shapovalov $2,100,411
18 Diego Schwartzman $1,928,805
19 Alex de Minaur $1,915,562
20 Marin Cilic $1,821,073
21 Karen Khachanov $1,804,123
22 Frances Tiafoe $1,732,279
23 John Isner $1,629,253
24 Alejandro Davidovich Fokina $1,601,732
25 Roberto Bautista Agut $1,596,535
26 Daniel Evans $1,595,478
27 Borna Coric $1,404,340
28 Miomir Kecmanovic $1,404,270
29 Cristian Garin $1,362,800
30 Tommy Paul $1,354,862
31 Botic van de Zandschulp $1,333,720
32 Grigor Dimitrov $1,327,880
33 Lorenzo Musetti $1,226,931
34 David Goffin $1,200,543
35 Holger Rune $1,195,957
36 Lorenzo Sonego $1,138,866
37 Alexander Bublik $1,123,105
38 Fabio Fognini $1,115,911
39 Filip Krajinovic $1,097,308
40 Nikoloz Basilashvili $1,090,823
41 Brandon Nakashima $1,054,020
42 Francisco Cerundolo $1,053,066
43 Albert Ramos-Vinolas $1,025,683
44 Rajeev Ram $1,018,721
45 Joe Salisbury $1,018,661
46 Maxime Cressy $993,708
47 Thanasi Kokkinakis $991,833
48 Jenson Brooksby $974,964
49 Pedro Martinez $965,349
50 Aslan Karatsev $965,349