All Times EDT

Eastern Conference

W L T Pts GF GA Louisville 19 6 6 63 60 26 Memphis 19 7 4 61 60 29 Tampa Bay 16 7 7 55 59 31 Birmingham 16 8 7 55 51 32 Pittsburgh 15 8 8 53 46 35 Detroit City FC 13 6 12 51 39 27 Miami 13 8 10 49 43 29 Tulsa 10 15 6 36 42 53 Indy 10 15 5 35 33 47 Hartford 9 16 6 33 39 49 Loudoun 8 20 3 27 35 61 Charleston 6 19 6 24 36 66 Atlanta 2 5 21 5 20 35 80 New York Red Bulls II 3 22 6 15 22 68

Western Conference

W L T Pts GF GA San Antonio 22 5 4 70 49 23 San Diego 18 9 4 58 63 46 Colorado Springs 16 12 4 52 55 50 Sacramento 14 9 7 49 43 30 El Paso 12 12 7 43 52 44 New Mexico 11 9 10 43 41 35 Rio Grande Valley 12 12 6 42 43 35 Oakland 9 9 13 40 45 41 MONTEREY BAY FC 12 14 4 40 40 47 Las Vegas 10 13 7 37 32 47 LA Galaxy II 10 14 6 36 47 56 Phoenix 9 15 6 33 40 54 Orange County 7 13 11 32 44 53

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

___

Sunday, September 18

Sacramento 4, Orange County 0

El Paso 3, LA Galaxy II 2

Tuesday, September 20

San Antonio 1, Colorado 0

Wednesday, September 21

Loudoun 3, Hartford 0

Detroit City FC 0, New York Red Bulls II 0, tie

Phoenix 3, Monterey Bay FC 3, tie

Friday, September 23

Rio Grande Valley 3, Charleston 0

Birmingham 1, Tampa Bay 1, tie

Memphis 2, Louisville 1

Saturday, September 24

Orange County 1, Pittsburgh 1, tie

Monterey Bay FC 0, Miami 0, tie

Tulsa 2, Detroit City FC 2, tie

Oakland 1, Colorado 1, tie

San Antonio 1, Sacramento 0

San Diego 2, Las Vegas 1

Sunday, September 25

Indy 1, Loudoun 0

Wednesday, September 28

Indy at Atlanta, 7:30 p.m.

El Paso at Tampa Bay, 8 p.m.

Phoenix at Sacramento, 10 p.m.

Friday, September 30

New Mexico at Las Vegas, 10 p.m.

Saturday, October 1

Detroit City FC at Loudoun, 6:30 p.m.

Charleston at Hartford, 7 p.m.

Tulsa at Indy, 7 p.m.

San Antonio at Pittsburgh, 7 p.m.

Memphis at Miami, 7 p.m.

Louisville at Rio Grande Valley, 8:30 p.m.

Tampa Bay at Monterey Bay FC, 10 p.m.

Birmingham at Oakland, 10 p.m.

San Diego at Orange County, 10 p.m.

New York Red Bulls II at Phoenix, 10:30 p.m.

Sunday, October 2

Sacramento at LA Galaxy II, 8 p.m.

Wednesday, October 5

Detroit City FC at Louisville, 7:30 p.m.

Rio Grande Valley at Memphis, 8 p.m.

Colorado at El Paso, 9 p.m.