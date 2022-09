AMERICAN LEAGUE

Boston 030 001 100 — 5 9 0 New York 110 210 20x — 7 8 0

Pivetta, Brasier (6), Schreiber (7), Bazardo (8) and McGuire, Wong; Germán, Britton (6), Trivino (6), Luetge (7), Schmidt (8), Effross (9) and Higashioka, Trevino. W_Luetge 4-4. L_Schreiber 3-4. Sv_Effross (3). HRs_Boston, Casas (4), McGuire (3). New York, Torres (24), Cabrera (4), Rizzo (32).

