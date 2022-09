CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 880 1-2 Mar 893 3-4 May 900 3-4 Jul 888 1-4 Sep 886 1-2 Dec 889 3-4 Mar 885 1-4 May 873 1-2 Jul 835 3-4 Sep 813 1-4 Dec 813 3-4 Mar 805 May 790 3-4 Jul 764 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 676 3-4 Mar 681 3-4 May 682 1-4 Jul 675 3-4 Sep 629 3-4 Dec 616 3-4 Mar 623 1-2 May 625 3-4 Jul 623 Sep 570 Dec 558 3-4 Jul 564 1-2 Dec 526 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 395 Mar 399 3-4 May 400 1-4 Jul 401 1-2 Sep 387 1-2 Dec 387 1-2 Mar 379 3-4 May 377 Jul 365 Sep 380 3-4 Jul 358 1-4 Sep 374 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1425 3-4 Jan 1431 3-4 Mar 1434 1-2 May 1437 1-2 Jul 1436 3-4 Aug 1418 Sep 1378 Nov 1361 1-2 Jan 1364 Mar 1357 May 1353 1-4 Jul 1351 1-4 Aug 1340 3-4 Sep 1303 Nov 1277 1-4 Jul 1273 1-4 Nov 1230 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 67.00 Dec 63.68 Jan 62.82 Mar 61.85 May 61.06 Jul 60.12 Aug 59.22 Sep 58.42 Oct 57.65 Dec 57.18 Jan 56.84 Mar 56.42 May 56.08 Jul 55.65 Aug 55.18 Sep 54.62 Oct 54.12 Dec 53.98 Jul 54.00 Oct 53.96 Dec 53.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 439.90 Dec 423.30 Jan 418.40 Mar 411.10 May 407.00 Jul 405.70 Aug 400.70 Sep 394.60 Oct 387.30 Dec 386.20 Jan 384.60 Mar 380.50 May 377.00 Jul 375.00 Aug 371.50 Sep 365.60 Oct 362.70 Dec 361.60 Jul 353.40 Oct 353.40 Dec 352.40