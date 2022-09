CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 910 3-4 Mar 922 May 927 1-2 Jul 913 1-2 Sep 911 Dec 912 3-4 Mar 907 1-2 May 896 Jul 856 Sep 833 1-2 Dec 834 Mar 825 1-4 May 811 Jul 784 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 688 1-4 Mar 693 1-4 May 694 1-4 Jul 688 1-2 Sep 642 1-2 Dec 630 Mar 636 3-4 May 639 Jul 636 1-4 Sep 580 1-2 Dec 568 3-4 Jul 574 1-2 Dec 536 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 417 Mar 420 May 422 1-2 Jul 423 1-2 Sep 408 3-4 Dec 408 3-4 Mar 401 May 398 1-4 Jul 386 1-4 Sep 402 Jul 379 1-2 Sep 395 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1457 Jan 1463 1-4 Mar 1465 May 1467 3-4 Jul 1467 1-4 Aug 1446 1-2 Sep 1403 3-4 Nov 1384 1-2 Jan 1386 1-2 Mar 1378 1-4 May 1374 Jul 1371 1-2 Aug 1361 Sep 1323 1-4 Nov 1298 1-2 Jul 1294 1-2 Nov 1251 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 69.43 Dec 66.46 Jan 65.47 Mar 64.40 May 63.49 Jul 62.46 Aug 61.46 Sep 60.60 Oct 59.70 Dec 59.25 Jan 58.90 Mar 58.46 May 58.12 Jul 57.70 Aug 57.23 Sep 56.67 Oct 56.12 Dec 55.98 Jul 55.98 Oct 55.94 Dec 55.75 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 445.90 Dec 428.90 Jan 423.00 Mar 414.60 May 410.20 Jul 408.90 Aug 403.70 Sep 397.30 Oct 390.00 Dec 388.90 Jan 387.10 Mar 383.00 May 379.50 Jul 377.50 Aug 374.00 Sep 368.10 Oct 364.30 Dec 362.80 Jul 354.60 Oct 354.60 Dec 353.20