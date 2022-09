NATIONAL LEAGUE

BATTING_Freeman, Los Angeles, .330; Goldschmidt, St. Louis, .320; McNeil, New York, .314; T.Turner, Los Angeles, .304; M.Machado, San Diego, .296; Arenado, St. Louis, .294; S.Marte, New York, .292; Hoerner, Chicago, .291; Bohm, Philadelphia, .289; J.Turner, Los Angeles, .286.

RUNS_Betts, Los Angeles, 111; Freeman, Los Angeles, 109; Goldschmidt, St. Louis, 103; Yelich, Milwaukee, 94; Nimmo, New York, 93; Swanson, Atlanta, 93; T.Turner, Los Angeles, 93; Lindor, New York, 92; M.Machado, San Diego, 91; Edman, St. Louis, 90.

RBI_Alonso, New York, 121; Goldschmidt, St. Louis, 112; Cron, Colorado, 101; Lindor, New York, 99; Arenado, St. Louis, 98; T.Turner, Los Angeles, 97; Adames, Milwaukee, 95; Freeman, Los Angeles, 94; M.Machado, San Diego, 93; Riley, Atlanta, 92.

HITS_Freeman, Los Angeles, 189; T.Turner, Los Angeles, 182; Goldschmidt, St. Louis, 169; Swanson, Atlanta, 164; Lindor, New York, 158; Riley, Atlanta, 158; M.Machado, San Diego, 157; Arenado, St. Louis, 155; Bohm, Philadelphia, 154; McNeil, New York, 154.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 45; Olson, Atlanta, 42; Arenado, St. Louis, 40; Goldschmidt, St. Louis, 40; K.Marte, Arizona, 40; Happ, Chicago, 39; T.Turner, Los Angeles, 38; McNeil, New York, 37; Riley, Atlanta, 37; J.Turner, Los Angeles, 36.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 7; Nimmo, New York, 7; Blackmon, Colorado, 6; Friedl, Cincinnati, 5; Hoerner, Chicago, 5; Lindor, New York, 5; S.Marte, New York, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 15 tied at 4.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 40; Alonso, New York, 37; Riley, Atlanta, 37; Goldschmidt, St. Louis, 35; C.Walker, Arizona, 35; Betts, Los Angeles, 34; Tellez, Milwaukee, 32; Adames, Milwaukee, 31; Arenado, St. Louis, 29; M.Machado, San Diego, 29; Cron, Colorado, 29.

STOLEN BASES_Berti, Miami, 36; Edman, St. Louis, 31; Acuña Jr., Atlanta, 28; T.Turner, Los Angeles, 25; T.Estrada, San Francisco, 19; J.Rojas, Arizona, 19; Harris II, Atlanta, 18; Hoerner, Chicago, 18; S.Marte, New York, 18; McCarthy, Arizona, 18; Realmuto, Philadelphia, 18; Swanson, Atlanta, 18.

PITCHING_Wright, Atlanta, 19-5; J.Urías, Los Angeles, 17-7; Gonsolin, Los Angeles, 16-1; T.Anderson, Los Angeles, 15-4; Carrasco, New York, 15-6; Darvish, San Diego, 15-7; Bassitt, New York, 14-8; Webb, San Francisco, 14-9; Fried, Atlanta, 13-6; Alcantara, Miami, 13-8; Rodón, San Francisco, 13-8.

ERA_J.Urías, Los Angeles, 2.27; Alcantara, Miami, 2.37; T.Anderson, Los Angeles, 2.52; Fried, Atlanta, 2.52; Gallen, Arizona, 2.52; Rodón, San Francisco, 2.85; Webb, San Francisco, 2.93; Darvish, San Diego, 3.06; Burnes, Milwaukee, 3.12; Me.Kelly, Arizona, 3.15.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 223; Rodón, San Francisco, 220; Aa.Nola, Philadelphia, 210; Strider, Atlanta, 202; Morton, Atlanta, 196; Alcantara, Miami, 188; Darvish, San Diego, 183; Gallen, Arizona, 167; Musgrove, San Diego, 165; Wright, Atlanta, 165.