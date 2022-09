CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 893 3-4 Mar 907 1-4 May 914 3-4 Jul 905 Sep 903 3-4 Dec 907 Mar 903 May 892 1-2 Jul 853 1-4 Sep 835 Dec 830 3-4 Mar 822 May 807 3-4 Jul 783 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 692 Mar 696 3-4 May 697 Jul 690 3-4 Sep 645 1-2 Dec 631 Mar 637 3-4 May 640 1-2 Jul 637 1-2 Sep 583 1-2 Dec 572 1-2 Jul 578 1-4 Dec 539 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 413 1-4 Mar 416 May 418 3-4 Jul 419 1-2 Sep 404 3-4 Dec 404 3-4 Mar 397 May 394 1-4 Jul 382 1-4 Sep 398 Jul 375 1-2 Sep 391 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1478 3-4 Jan 1484 1-2 Mar 1485 1-2 May 1487 Jul 1485 Aug 1461 Sep 1413 3-4 Nov 1391 3-4 Jan 1394 1-4 Mar 1385 3-4 May 1381 3-4 Jul 1379 1-2 Aug 1369 Sep 1331 1-4 Nov 1303 Jul 1299 Nov 1257 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 68.59 Dec 65.91 Jan 64.92 Mar 63.79 May 62.89 Jul 61.91 Aug 60.96 Sep 60.11 Oct 59.31 Dec 58.86 Jan 58.50 Mar 58.09 May 57.74 Jul 57.45 Aug 56.96 Sep 56.40 Oct 55.82 Dec 55.69 Jul 55.69 Oct 55.65 Dec 55.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 450.80 Dec 439.40 Jan 434.10 Mar 425.50 May 420.70 Jul 419.40 Aug 414.10 Sep 406.80 Oct 398.00 Dec 396.50 Jan 394.20 Mar 390.00 May 386.30 Jul 384.80 Aug 381.50 Sep 375.60 Oct 370.50 Dec 370.00 Jul 361.80 Oct 361.80 Dec 359.70