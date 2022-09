CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 830 1-2 Mar 846 1-2 May 855 3-4 Jul 850 3-4 Sep 853 Dec 859 Mar 858 May 851 Jul 814 1-2 Sep 801 Dec 782 1-4 Mar 773 1-2 May 759 1-4 Jul 734 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 678 1-4 Mar 683 1-2 May 684 1-4 Jul 678 1-2 Sep 635 1-4 Dec 622 Mar 628 3-4 May 631 Jul 628 Sep 575 1-2 Dec 564 1-2 Jul 570 1-4 Dec 531 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 402 1-4 Mar 405 May 408 Jul 408 3-4 Sep 394 Dec 394 Mar 386 1-4 May 383 1-2 Jul 371 1-2 Sep 387 1-4 Jul 364 3-4 Sep 380 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1461 1-4 Jan 1467 1-2 Mar 1469 1-4 May 1471 1-4 Jul 1469 1-2 Aug 1447 1-4 Sep 1402 Nov 1382 3-4 Jan 1385 1-4 Mar 1377 1-2 May 1373 3-4 Jul 1371 3-4 Aug 1361 1-4 Sep 1323 1-2 Nov 1295 1-2 Jul 1291 1-2 Nov 1249 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 68.00 Dec 65.16 Jan 64.22 Mar 63.17 May 62.32 Jul 61.39 Aug 60.48 Sep 59.66 Oct 58.87 Dec 58.45 Jan 58.13 Mar 57.74 May 57.37 Jul 57.08 Aug 56.60 Sep 56.02 Oct 55.51 Dec 55.38 Jul 55.38 Oct 55.34 Dec 55.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 438.20 Dec 429.30 Jan 424.60 Mar 416.80 May 413.20 Jul 412.40 Aug 407.90 Sep 401.50 Oct 394.00 Dec 392.90 Jan 390.80 Mar 387.00 May 384.60 Jul 383.70 Aug 380.40 Sep 374.50 Oct 369.40 Dec 366.00 Jul 357.80 Oct 357.80 Dec 355.70