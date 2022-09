BUENOS AIRES, Argentina (AP) — South Africa has beaten Argentina 36-20 in the fifth round of the Rugby Championship at Estadio Libertadores de America.

___

South Africa 36 (Malcolm Marx 2, Jaden Hendrikse, Damian de Allende tries; penalty try; Damian Willemse conversion, penalty, Frans Steyn 2 conversions), Argentina 20 (Matias Moroni try; penalty try; Emiliano Boffelli 2 penalties, Santiago Carreras conversion). HT: 22-6