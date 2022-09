CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 859 3-4 Mar 874 3-4 May 884 Jul 875 3-4 Sep 876 3-4 Dec 882 1-4 Mar 880 1-2 May 872 3-4 Jul 834 3-4 Sep 821 1-4 Dec 802 1-2 Mar 793 3-4 May 779 1-2 Jul 754 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 677 1-4 Mar 683 May 683 1-2 Jul 677 1-2 Sep 633 1-2 Dec 620 Mar 627 May 629 1-4 Jul 626 1-2 Sep 573 1-4 Dec 562 Jul 567 3-4 Dec 527 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 396 Mar 400 May 402 3-4 Jul 403 1-2 Sep 388 1-2 Dec 388 1-2 Mar 380 3-4 May 378 Jul 366 Sep 381 3-4 Jul 359 1-4 Sep 375 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1448 1-2 Jan 1455 1-4 Mar 1456 May 1457 Jul 1454 1-4 Aug 1430 3-4 Sep 1385 1-4 Nov 1366 Jan 1368 1-2 Mar 1359 3-4 May 1354 3-4 Jul 1352 1-4 Aug 1341 3-4 Sep 1304 Nov 1281 3-4 Jul 1277 3-4 Nov 1235 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 68.66 Dec 65.96 Jan 64.89 Mar 63.76 May 62.89 Jul 61.94 Aug 61.02 Sep 60.21 Oct 59.43 Dec 58.99 Jan 58.58 Mar 58.11 May 57.76 Jul 57.47 Aug 56.99 Sep 56.41 Oct 55.90 Dec 55.77 Jul 55.77 Oct 55.73 Dec 55.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 429.60 Dec 421.70 Jan 416.40 Mar 408.90 May 405.20 Jul 404.30 Aug 399.60 Sep 392.90 Oct 384.80 Dec 383.10 Jan 380.40 Mar 377.10 May 375.60 Jul 374.90 Aug 370.90 Sep 365.00 Oct 366.00 Dec 366.00 Jul 357.80 Oct 357.80 Dec 355.70