CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 845 Mar 860 1-2 May 869 1-2 Jul 860 3-4 Sep 861 Dec 865 1-2 Mar 862 3-4 May 854 Jul 815 1-2 Sep 802 Dec 783 1-4 Mar 774 1-2 May 760 1-4 Jul 735 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 677 1-2 Mar 682 3-4 May 682 3-4 Jul 676 1-4 Sep 632 3-4 Dec 620 Mar 626 3-4 May 629 1-4 Jul 626 3-4 Sep 572 1-4 Dec 561 1-4 Jul 567 Dec 526 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Dec 394 1-4 Mar 398 1-4 May 401 1-2 Jul 402 1-2 Sep 387 1-2 Dec 387 1-2 Mar 379 3-4 May 377 Jul 365 Sep 380 3-4 Jul 358 1-4 Sep 374 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Nov 1451 1-2 Jan 1458 Mar 1458 1-4 May 1458 3-4 Jul 1455 1-2 Aug 1432 Sep 1386 1-2 Nov 1366 Jan 1368 1-2 Mar 1359 1-2 May 1354 1-2 Jul 1352 Aug 1341 1-2 Sep 1303 3-4 Nov 1281 1-2 Jul 1277 1-2 Nov 1235 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Oct 66.79 Dec 64.30 Jan 63.39 Mar 62.42 May 61.63 Jul 60.72 Aug 59.90 Sep 59.17 Oct 58.48 Dec 58.07 Jan 57.74 Mar 57.33 May 57.03 Jul 56.76 Aug 56.29 Sep 55.71 Oct 55.26 Dec 55.13 Jul 55.15 Oct 55.11 Dec 54.90 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Oct 434.50 Dec 428.00 Jan 423.50 Mar 417.40 May 414.30 Jul 413.40 Aug 408.50 Sep 401.50 Oct 392.80 Dec 390.40 Jan 387.00 Mar 381.80 May 378.00 Jul 378.90 Aug 374.90 Sep 366.70 Oct 364.90 Dec 365.00 Jul 356.80 Oct 356.80 Dec 354.70