CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 841 1-4 Dec 858 3-4 Mar 873 1-4 May 881 1-4 Jul 875 1-2 Sep 878 Dec 883 3-4 Mar 882 1-4 May 875 Jul 837 Sep 823 1-2 Dec 802 1-2 Mar 792 1-2 May 778 1-4 Jul 746 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 712 1-4 Dec 696 Mar 699 1-2 May 699 Jul 692 1-2 Sep 647 1-2 Dec 632 1-4 Mar 639 May 641 3-4 Jul 638 Sep 583 1-4 Dec 572 Jul 577 3-4 Dec 537 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 424 1-2 Dec 410 Mar 412 1-2 May 415 1-2 Jul 416 Sep 400 1-4 Dec 400 1-4 Mar 392 1-2 May 389 3-4 Jul 377 3-4 Sep 393 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1549 3-4 Nov 1488 1-4 Jan 1492 1-4 Mar 1490 May 1488 Jul 1483 Aug 1459 Sep 1410 3-4 Nov 1391 Jan 1393 1-2 Mar 1386 May 1382 1-2 Jul 1380 1-2 Aug 1370 Sep 1332 1-4 Nov 1304 1-2 Jul 1300 1-2 Nov 1258 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 71.92 Oct 68.34 Dec 66.49 Jan 65.53 Mar 64.42 May 63.49 Jul 62.46 Aug 61.54 Sep 60.75 Oct 60.03 Dec 59.63 Jan 59.27 Mar 58.87 May 58.58 Jul 58.32 Aug 57.85 Sep 57.29 Oct 56.64 Dec 56.51 Jul 56.53 Oct 56.49 Dec 56.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 472.90 Oct 439.80 Dec 434.60 Jan 430.30 Mar 424.40 May 420.60 Jul 419.10 Aug 414.30 Sep 407.40 Oct 398.50 Dec 396.60 Jan 393.20 Mar 388.50 May 385.70 Jul 384.90 Aug 382.50 Sep 373.70 Oct 370.70 Dec 368.60 Jul 360.40 Oct 360.40 Dec 358.60