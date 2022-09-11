Portland 1, Minnesota 0

|Minnesota
|0
|0
|—
|0
|Portland
|0
|1
|—
|1
First Half_None.
Second Half_1, Portland, Asprilla, 8 (Williamson), 61st minute.
Goalies_Minnesota, Dayne St. Clair, Eric Dick, Fred Emmings, Tyler Miller; Portland, Aljaz Ivacic, David Bingham.
Yellow Cards_Bravo, Portland, 43rd; McGraw, Portland, 85th; Kemar Lawrence, Minnesota, 88th.
Referee_Guido Gonzales Jr. Assistant Referees_Ian Anderson, Gjovalin Bori, Sorin Stoica. 4th Official_Elvis Osmanovic.
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Minnesota_Dayne St. Clair; Alan Benitez, Michael Boxall, Brent Kallman (Niko Hansen, 90th), Kemar Lawrence, D.J. Taylor; Kervin Arriaga, Robin Lod, Wil Trapp; Luis Amarilla, Mender Garcia.
Portland_Aljaz Ivacic; Claudio Bravo, Zac McGraw, Bill Tuiloma, Dario Zuparic; Sebastian Blanco (Jaroslaw Niezgoda, 72nd), Diego Chara, Santiago Moreno, Eryk Williamson (Cristhian Paredes, 84th); Dairon Asprilla, Yimmi Chara (Marvin Loria, 84th).