Kroger Queen City Championship presented by P&G Par Scores

Friday At Kendale Course Cincinnati Purse: $1.8 million Yardage: 6,515; Par: 72 Second Round

Jeongeun Lee6 68-63—131 -13 Xiyu Lin 64-68—132 -12 Ally Ewing 69-64—133 -11 Maria Fassi 68-66—134 -10 Sarah Kemp 66-68—134 -10 Nasa Hataoka 65-70—135 -9 Ariya Jutanugarn 68-67—135 -9 Megan Khang 69-66—135 -9 A Lim Kim 66-69—135 -9 Andrea Lee 69-66—135 -9 Angel Yin 69-67—136 -8 Leona Maguire 70-67—137 -7 Anna Nordqvist 71-66—137 -7 Lauren Stephenson 69-68—137 -7 Marina Alex 70-68—138 -6 Na Rin An 70-68—138 -6 Aditi Ashok 68-70—138 -6 Hye Jin Choi 67-71—138 -6 Brooke Henderson 71-67—138 -6 Moriya Jutanugarn 67-71—138 -6 Emma Talley 69-69—138 -6 Gemma Dryburgh 70-69—139 -5 Gaby Lopez 68-71—139 -5 Yealimi Noh 70-69—139 -5 Jasmine Suwannapura 67-72—139 -5 Anna Davis 74-66—140 -4 Jodi Ewart Shadoff 71-69—140 -4 Ayaka Furue 69-71—140 -4 Hannah Green 70-70—140 -4 Haeji Kang 69-71—140 -4 Sei Young Kim 67-73—140 -4 Jessica Korda 73-67—140 -4 Yu Liu 72-68—140 -4 Azahara Munoz 73-67—140 -4 Dana Finkelstein 72-69—141 -3 Wei-Ling Hsu 73-68—141 -3 Caroline Inglis 70-71—141 -3 Gina Kim 68-73—141 -3 Mi Hyang Lee 72-69—141 -3 Pernilla Lindberg 71-70—141 -3 Brooke Matthews 69-72—141 -3 Sung Hyun Park 71-70—141 -3 Atthaya Thitikul 67-74—141 -3 Alana Uriell 71-70—141 -3 Dottie Ardina 75-67—142 -2 Jennifer Chang 72-70—142 -2 Paula Creamer 72-70—142 -2 Mina Harigae 70-72—142 -2 Muni He 72-70—142 -2 Jillian Hollis 70-72—142 -2 Min Lee 68-74—142 -2 Stephanie Meadow 71-71—142 -2 Morgane Metraux 69-73—142 -2 Pornanong Phatlum 68-74—142 -2 Paula Reto 74-68—142 -2 Sarah Schmelzel 71-71—142 -2 Alena Sharp 70-72—142 -2 Maddie Szeryk 72-70—142 -2 Elizabeth Szokol 71-71—142 -2 Charlotte Thomas 71-71—142 -2 Chella Choi 73-70—143 -1 Lauren Coughlin 74-69—143 -1 Casey Danielson 73-70—143 -1 Isi Gabsa 71-72—143 -1 Maude-Aimee Leblanc 69-74—143 -1 Alison Lee 73-70—143 -1 Ruixin Liu 73-70—143 -1 Wichanee Meechai 73-70—143 -1 Katherine Perry-Hamski 67-76—143 -1 Rachel Rohanna Virgili 73-70—143 -1 Lizette Salas 71-72—143 -1 Yuka Saso 73-70—143 -1 Sophia Schubert 72-71—143 -1 Jenny Shin 70-73—143 -1 Luna Sobron Galmes 73-70—143 -1 Ayako Uehara 71-72—143 -1 Jennifer Song 76-WD

