CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 853 1-4 Dec 869 1-2 Mar 884 May 890 1-2 Jul 884 Sep 886 1-4 Dec 893 1-4 Mar 892 May 885 Jul 847 1-4 Sep 833 3-4 Dec 812 3-4 Mar 802 3-4 May 788 1-2 Jul 756 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 698 1-2 Dec 685 Mar 689 1-4 May 689 1-4 Jul 683 1-2 Sep 643 Dec 626 1-4 Mar 633 May 635 3-4 Jul 632 1-2 Sep 578 3-4 Dec 567 1-2 Jul 573 1-4 Dec 533 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 407 3-4 Dec 393 1-4 Mar 395 1-4 May 398 1-4 Jul 398 3-4 Sep 382 3-4 Dec 382 3-4 Mar 375 May 372 1-4 Jul 360 1-4 Sep 376 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1489 1-4 Nov 1412 1-4 Jan 1417 1-2 Mar 1420 1-4 May 1423 Jul 1421 1-4 Aug 1403 1-2 Sep 1365 1-2 Nov 1350 1-4 Jan 1353 1-4 Mar 1346 3-4 May 1344 Jul 1342 Aug 1331 1-2 Sep 1293 3-4 Nov 1271 3-4 Jul 1267 3-4 Nov 1229 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 70.25 Oct 66.68 Dec 64.82 Jan 63.90 Mar 62.87 May 62.04 Jul 61.12 Aug 60.27 Sep 59.54 Oct 58.83 Dec 58.45 Jan 58.10 Mar 57.75 May 57.52 Jul 57.28 Aug 56.81 Sep 56.25 Oct 55.67 Dec 55.54 Jul 55.56 Oct 55.52 Dec 55.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 440.90 Oct 414.80 Dec 410.70 Jan 407.80 Mar 403.30 May 400.90 Jul 400.60 Aug 397.20 Sep 391.90 Oct 385.20 Dec 384.50 Jan 381.90 Mar 377.30 May 374.70 Jul 373.60 Aug 371.60 Sep 362.80 Oct 359.80 Dec 359.90 Jul 351.70 Oct 351.70 Dec 349.90