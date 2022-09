CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 826 1-2 Dec 844 1-4 Mar 857 1-2 May 863 3-4 Jul 859 1-2 Sep 864 1-4 Dec 872 1-2 Mar 872 3-4 May 865 1-2 Jul 825 1-4 Sep 811 3-4 Dec 790 3-4 Mar 780 3-4 May 766 1-2 Jul 734 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 676 3-4 Dec 671 Mar 675 3-4 May 676 3-4 Jul 672 1-4 Sep 634 1-2 Dec 620 Mar 627 May 629 1-2 Jul 626 1-4 Sep 575 1-2 Dec 564 1-4 Jul 570 Dec 531 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 391 Dec 376 1-2 Mar 381 May 384 1-4 Jul 384 1-4 Sep 368 Dec 368 Mar 360 1-4 May 357 1-2 Jul 345 1-2 Sep 361 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1466 3-4 Nov 1383 1-2 Jan 1388 3-4 Mar 1392 May 1394 3-4 Jul 1393 1-2 Aug 1378 3-4 Sep 1343 3-4 Nov 1330 1-4 Jan 1333 1-4 Mar 1327 May 1324 1-4 Jul 1322 Aug 1311 1-2 Sep 1273 3-4 Nov 1253 Jul 1249 Nov 1210 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 67.73 Oct 63.68 Dec 62.10 Jan 61.30 Mar 60.32 May 59.55 Jul 58.64 Aug 57.83 Sep 57.16 Oct 56.54 Dec 56.25 Jan 55.95 Mar 55.62 May 55.38 Jul 55.14 Aug 54.69 Sep 54.13 Oct 53.70 Dec 53.57 Jul 53.59 Oct 53.55 Dec 53.45 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 436.10 Oct 415.00 Dec 411.50 Jan 408.90 Mar 403.70 May 401.40 Jul 401.30 Aug 398.20 Sep 393.20 Oct 386.80 Dec 386.30 Jan 383.80 Mar 379.20 May 376.60 Jul 375.50 Aug 373.50 Sep 364.70 Oct 362.10 Dec 361.40 Jul 353.20 Oct 353.20 Dec 351.40