Portland 2, Atlanta 1

|Atlanta
|0
|1
|—
|1
|Portland
|1
|1
|—
|2
First Half_1, Portland, Moreno, 6 (penalty kick), 38th minute.
Second Half_2, Portland, Asprilla, 7 (penalty kick), 82nd; 3, Atlanta, Martínez, 8 (Moreno), 88th.
Goalies_Atlanta, Raul Gudino, Rocco Rios Novo; Portland, Aljaz Ivacic, David Bingham.
Yellow Cards_Asprilla, Portland, 78th.
Referee_Jon Freemon. Assistant Referees_Adam Garner, Jeffrey Greeson, Christopher Penso. 4th Official_Victor Rivas.
A_24,438.
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Atlanta_Raul Gudino; Alan Franco, Andrew Gutman, Juan Sanchez, Caleb Wiley (Edwin Mosquera, 63rd); Thiago Almada, Santiago Sosa (Marcelino Moreno, 87th); Luiz Araujo (Machop Chol, 87th), Ronaldo Cisneros (Josef Martínez, 63rd), Franco Ibarra (Amar Sejdic, 46th), Brooks Lennon.
Portland_Aljaz Ivacic; Claudio Bravo, Zac McGraw, Bill Tuiloma, Dario Zuparic; Sebastian Blanco (Jaroslaw Niezgoda, 66th), Diego Chara, Santiago Moreno, Cristhian Paredes (David Ayala, 75th); Dairon Asprilla, Yimmi Chara (Marvin Loria, 75th).