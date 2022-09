CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 793 Dec 811 Mar 827 1-4 May 837 1-4 Jul 838 1-2 Sep 845 1-4 Dec 855 1-2 Mar 857 1-2 May 852 1-4 Jul 814 3-4 Sep 801 Dec 780 Mar 770 May 755 3-4 Jul 723 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 669 Dec 665 3-4 Mar 671 1-4 May 672 1-2 Jul 667 1-4 Sep 627 3-4 Dec 615 Mar 622 May 624 3-4 Jul 622 1-2 Sep 570 Dec 559 Jul 564 3-4 Dec 527 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 394 1-4 Dec 379 3-4 Mar 385 3-4 May 389 1-4 Jul 388 1-4 Sep 371 1-4 Dec 371 1-4 Mar 363 1-2 May 360 3-4 Jul 348 3-4 Sep 364 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1510 1-2 Nov 1420 1-2 Jan 1425 1-4 Mar 1428 May 1429 1-2 Jul 1427 Aug 1408 1-2 Sep 1367 1-2 Nov 1350 Jan 1353 Mar 1346 1-2 May 1343 1-2 Jul 1341 1-2 Aug 1331 Sep 1293 1-4 Nov 1264 1-2 Jul 1260 1-2 Nov 1218 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 71.50 Oct 67.94 Dec 66.25 Jan 65.22 Mar 64.07 May 63.16 Jul 62.15 Aug 61.17 Sep 60.34 Oct 59.56 Dec 59.25 Jan 58.94 Mar 58.58 May 58.35 Jul 58.12 Aug 57.76 Sep 57.21 Oct 56.81 Dec 56.68 Jul 56.70 Oct 56.66 Dec 56.54 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 444.10 Oct 424.00 Dec 417.70 Jan 413.00 Mar 404.80 May 401.70 Jul 401.60 Aug 398.00 Sep 392.60 Oct 385.50 Dec 384.80 Jan 382.10 Mar 377.50 May 374.90 Jul 373.80 Aug 371.90 Sep 363.10 Oct 360.90 Dec 360.60 Jul 352.40 Oct 352.40 Dec 350.60