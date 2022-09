CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 775 1-2 Dec 794 1-4 Mar 811 1-4 May 821 Jul 823 Sep 829 3-4 Dec 840 1-2 Mar 843 1-2 May 839 Jul 802 1-4 Sep 788 1-2 Dec 767 1-2 Mar 757 1-2 May 743 1-4 Jul 711 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 658 1-4 Dec 658 Mar 663 3-4 May 666 Jul 661 1-2 Sep 619 3-4 Dec 609 Mar 616 May 619 Jul 617 1-4 Sep 561 3-4 Dec 550 1-2 Jul 556 1-4 Dec 520 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 386 Dec 377 Mar 382 May 385 3-4 Jul 385 Sep 365 3-4 Dec 365 3-4 Mar 358 May 355 1-4 Jul 343 1-4 Sep 359 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1472 3-4 Nov 1394 3-4 Jan 1399 3-4 Mar 1402 1-2 May 1404 1-2 Jul 1403 1-4 Aug 1387 Sep 1350 1-2 Nov 1335 1-4 Jan 1338 1-4 Mar 1331 3-4 May 1328 3-4 Jul 1326 3-4 Aug 1316 1-4 Sep 1278 1-2 Nov 1249 3-4 Jul 1245 3-4 Nov 1204 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 68.52 Oct 65.27 Dec 63.59 Jan 62.77 Mar 61.84 May 61.07 Jul 60.19 Aug 59.34 Sep 58.60 Oct 57.90 Dec 57.63 Jan 57.34 Mar 57.00 May 56.77 Jul 56.54 Aug 56.15 Sep 55.59 Oct 55.24 Dec 55.18 Jul 55.20 Oct 55.26 Dec 55.04 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 452.00 Oct 422.60 Dec 415.30 Jan 410.00 Mar 401.80 May 398.30 Jul 397.90 Aug 394.60 Sep 389.70 Oct 383.20 Dec 382.70 Jan 380.10 Mar 375.50 May 372.70 Jul 371.40 Aug 369.60 Sep 360.80 Oct 358.70 Dec 358.50 Jul 350.30 Oct 350.30 Dec 348.50