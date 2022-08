US Open Results

Wednesday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Surface: Hardcourt outdoor NEW YORK (AP) _ Results Wednesday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses): Men's Singles Second Round

Alex de Minaur (18), Australia, def. Cristian Garin, Chile, 6-3, 6-0, 4-6, 6-2.

Pablo Carreno Busta (12), Spain, def. Alexander Bublik, Kazakhstan, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (5).

Corentin Moutet, France, def. Botic Van de Zandschulp (21), Netherlands, 6-4, 1-6, 6-2, 6-4.

Pedro Cachin, Argentina, def. Brandon Holt, United States, 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (1), 7-6 (6).

Andy Murray, Britain, def. Emilio Nava, United States, 5-7, 6-3, 6-1, 6-0.

Women's Singles

Second Round

Ons Jabeur (5), Tunisia, def. Elizabeth Mandlik, United States, 7-5, 6-2.

Shelby Rogers (31), United States, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 7-5, 6-1.

Wang Xiyu, China, def. Maria Sakkari (3), Greece, 3-6, 7-5, 7-5.

Men's Doubles

First Round

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (1), Britain, def. Cristian Rodriguez, Colombia, and Federico Coria, Argentina, 6-4, 6-4.

Marcelo Demoliner, Brazil, and Joao Sousa, Portugal, def. Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (5), Argentina, 3-6, 7-6 (3), 7-6 (4).

Marcelo Melo, Brazil, and Raven Klaasen, South Africa, def. Maximo Gonzalez, Argentina, and Tomislav Brkic, Bosnia-Herzegovina, 6-7 (4), 7-6 (3), 6-1.

Harri Heliovaara, Finland, and Lloyd Glasspool (11), Britain, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, and William Blumberg, United States, 6-3, 6-3.

Nathaniel Lammons and Jackson Withrow, United States, def. Jiri Vesely and Jiri Lehecka, Czech Republic, 6-4, 6-4.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (3), El Salvador, def. John Peers and Alexei Popyrin, Australia, 6-3, 7-6 (2).

Women's Doubles

First Round

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (10), Australia, def. Madison Brengle and Claire Liu, United States, 6-4, 6-0.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Tereza Mihalikova, Slovakia, def. Ekaterine Gorgodze, Georgia, and Irina Bara, Romania, 6-4, 6-1.

Greet Minnen, Belgium, and Anna Bondar, Hungary, def. Zhu Lin and Wang Xinyu, China, 7-5, 3-6, 6-4.

Angela Kulikov and Sophie Chang, United States, def. Natela Dzalamidze and Kamilla Rakhimova, Russia, 4-6, 6-4, 7-5.

Lidziya Marozava, Belarus, and Kaitlyn Christian, United States, def. Ann Li, United States, and Clara Tauson, Denmark, 6-7 (5), 6-4, 6-4.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Makoto Ninomiya and Eri Hozumi, Japan, 6-2, 6-1.

Asia Muhammad, United States, and Ena Shibahara (9), Japan, def. Katarzyna Piter, Poland, and Varvara Gracheva, Russia, 6-2, 6-1.

Alicja Rosolska, Poland, and Erin Routliffe (16), New Zealand, def. Katarzyna Kawa, Poland, and Vivian Heisen, Germany, 6-2, 3-6, 6-1.

Reese Brantmeier and Clervie Ngounoue, United States, def. Alison van Uytvanck, Belgium, and Rosalie Van Der Hoek, Netherlands, 6-3, 6-4.

Mixed Doubles

Second Round

Austin Krajicek and Jessica Pegula (5), United States, def. Nicholas Monroe and Robin Montgomery, United States, 7-5, 6-4.