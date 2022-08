CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 798 1-4 Dec 820 1-4 Mar 836 1-4 May 845 Jul 846 3-4 Sep 853 1-2 Dec 863 1-2 Mar 866 May 861 1-2 Jul 828 3-4 Sep 815 Dec 794 Mar 784 May 769 3-4 Jul 737 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 679 3-4 Dec 677 1-4 Mar 683 1-4 May 684 1-2 Jul 679 3-4 Sep 635 1-4 Dec 622 1-2 Mar 629 3-4 May 632 1-2 Jul 631 Sep 575 1-4 Dec 564 1-2 Jul 570 1-4 Dec 535 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 402 1-2 Dec 398 Mar 402 May 405 Jul 405 Sep 385 Dec 385 Mar 377 1-4 May 374 1-2 Jul 362 1-2 Sep 378 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1513 Nov 1432 1-2 Jan 1437 1-2 Mar 1439 1-4 May 1440 1-2 Jul 1438 1-2 Aug 1419 1-2 Sep 1377 1-2 Nov 1360 3-4 Jan 1363 3-4 Mar 1357 May 1353 3-4 Jul 1352 Aug 1341 1-2 Sep 1303 3-4 Nov 1268 Jul 1264 Nov 1220 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 70.79 Oct 67.69 Dec 66.35 Jan 65.52 Mar 64.61 May 63.84 Jul 62.97 Aug 62.02 Sep 61.17 Oct 60.36 Dec 59.99 Jan 59.66 Mar 59.30 May 59.03 Jul 58.80 Aug 58.36 Sep 57.81 Oct 57.39 Dec 57.27 Jul 57.27 Oct 57.21 Dec 57.00 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 462.40 Oct 429.80 Dec 424.50 Jan 418.90 Mar 409.80 May 405.80 Jul 405.10 Aug 401.60 Sep 396.50 Oct 389.70 Dec 388.80 Jan 386.20 Mar 381.50 May 378.80 Jul 377.50 Aug 375.70 Sep 366.50 Oct 361.60 Dec 362.00 Jul 353.80 Oct 353.80 Dec 352.00