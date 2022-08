NATIONAL LEAGUE

BATTING_Goldschmidt, St. Louis, .338; Freeman, Los Angeles, .327; McNeil, New York, .321; T.Turner, Los Angeles, .311; Arenado, St. Louis, .306; J.Iglesias, Colorado, .306; M.Machado, San Diego, .304; Lux, Los Angeles, .293; Bohm, Philadelphia, .291; Hoerner, Chicago, .291; S.Marte, New York, .291.

RUNS_Betts, Los Angeles, 99; Goldschmidt, St. Louis, 92; Freeman, Los Angeles, 91; Swanson, Atlanta, 84; Yelich, Milwaukee, 83; Edman, St. Louis, 82; T.Turner, Los Angeles, 82; M.Machado, San Diego, 81; Lindor, New York, 80; Schwarber, Philadelphia, 79; Soto, San Diego, 79.

RBI_Goldschmidt, St. Louis, 105; Alonso, New York, 105; Olson, Atlanta, 87; T.Turner, Los Angeles, 86; Arenado, St. Louis, 85; Lindor, New York, 85; Cron, Colorado, 84; Riley, Atlanta, 83; M.Machado, San Diego, 81; Freeman, Los Angeles, 81.

HITS_Freeman, Los Angeles, 163; T.Turner, Los Angeles, 161; Goldschmidt, St. Louis, 154; Swanson, Atlanta, 146; Riley, Atlanta, 142; M.Machado, San Diego, 138; Arenado, St. Louis, 137; Bohm, Philadelphia, 132; N.Castellanos, Philadelphia, 132; McNeil, New York, 132.

DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 42; Olson, Atlanta, 41; Riley, Atlanta, 35; Arenado, St. Louis, 34; Goldschmidt, St. Louis, 34; Happ, Chicago, 34; McNeil, New York, 34; T.Turner, Los Angeles, 33; M.Machado, San Diego, 32; K.Marte, Arizona, 32.

TRIPLES_Lux, Los Angeles, 7; S.Marte, New York, 5; Nimmo, New York, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; 12 tied at 4.

HOME RUNS_Schwarber, Philadelphia, 35; Goldschmidt, St. Louis, 33; Betts, Los Angeles, 31; Alonso, New York, 31; Riley, Atlanta, 31; C.Walker, Arizona, 30; Tellez, Milwaukee, 27; Arenado, St. Louis, 27; Olson, Atlanta, 27; Adames, Milwaukee, 26; Hoskins, Philadelphia, 26.

STOLEN BASES_Berti, Miami, 31; Edman, St. Louis, 26; Acuña Jr., Atlanta, 25; T.Turner, Los Angeles, 21; S.Marte, New York, 18; J.Rojas, Arizona, 17; Estrada, San Francisco, 16; Realmuto, Philadelphia, 16; Swanson, Atlanta, 16; Yelich, Milwaukee, 16.

PITCHING_Gonsolin, Los Angeles, 16-1; Wright, Atlanta, 16-5; J.Urías, Los Angeles, 14-7; T.Anderson, Los Angeles, 13-2; Carrasco, New York, 13-5; Fried, Atlanta, 12-4; Alcantara, Miami, 12-6; Rodón, San Francisco, 12-6; Me.Kelly, Arizona, 11-5; Webb, San Francisco, 11-7; Darvish, San Diego, 11-7; Bassitt, New York, 11-7; Wheeler, Philadelphia, 11-7.

ERA_Gonsolin, Los Angeles, 2.10; Alcantara, Miami, 2.13; J.Urías, Los Angeles, 2.32; Fried, Atlanta, 2.52; Gallen, Arizona, 2.66; T.Anderson, Los Angeles, 2.69; Rodón, San Francisco, 2.81; Me.Kelly, Arizona, 2.97; Musgrove, San Diego, 2.97; Wright, Atlanta, 2.99.

STRIKEOUTS_Burnes, Milwaukee, 195; Rodón, San Francisco, 189; Aa.Nola, Philadelphia, 185; Morton, Atlanta, 168; Alcantara, Miami, 167; Strider, Atlanta, 158; Darvish, San Diego, 153; Scherzer, New York, 148; Wheeler, Philadelphia, 148; Wright, Atlanta, 144.