CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 820 Dec 842 3-4 Mar 857 1-2 May 864 3-4 Jul 864 1-2 Sep 869 3-4 Dec 878 1-4 Mar 879 1-2 May 874 1-4 Jul 837 Sep 823 1-4 Dec 814 3-4 Mar 804 3-4 May 790 1-2 Jul 758 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 683 3-4 Dec 683 Mar 687 3-4 May 688 Jul 683 Sep 636 3-4 Dec 623 1-4 Mar 630 1-2 May 633 Jul 631 1-2 Sep 580 Dec 568 Jul 573 3-4 Dec 539 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 416 1-4 Dec 411 3-4 Mar 414 1-4 May 416 1-4 Jul 413 3-4 Sep 393 3-4 Dec 393 3-4 Mar 386 May 383 1-4 Jul 371 1-4 Sep 387 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 1534 3-4 Nov 1437 3-4 Jan 1443 Mar 1444 May 1444 1-4 Jul 1442 1-4 Aug 1422 3-4 Sep 1378 1-2 Nov 1362 Jan 1365 Mar 1358 May 1354 1-2 Jul 1353 1-4 Aug 1342 3-4 Sep 1305 Nov 1272 1-2 Jul 1268 1-2 Nov 1224 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Sep 70.98 Oct 67.65 Dec 66.44 Jan 65.64 Mar 64.76 May 63.99 Jul 63.11 Aug 62.08 Sep 61.13 Oct 60.23 Dec 59.79 Jan 59.44 Mar 59.07 May 58.82 Jul 58.59 Aug 58.15 Sep 57.60 Oct 57.17 Dec 57.04 Jul 57.04 Oct 56.98 Dec 56.80 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Sep 478.40 Oct 433.60 Dec 427.10 Jan 421.80 Mar 413.30 May 409.10 Jul 408.20 Aug 404.50 Sep 399.00 Oct 392.00 Dec 391.30 Jan 388.70 Mar 384.20 May 381.50 Jul 380.20 Aug 378.40 Sep 368.50 Oct 363.60 Dec 364.00 Jul 355.80 Oct 355.80 Dec 354.00