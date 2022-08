Saturday At Tennis St-Luc - Les Loisirs de Granby Granby, Canada Purse: $251,750 Surface: Hardcourt outdoor GRANBY, CANADA (AP) _ Results Saturday from Championnats Banque Nationale de Granby at Tennis St-Luc - Les Loisirs de Granby (seedings in parentheses): Women's Singles Championship

Daria Kasatkina (1), Russia, def. Daria Saville (9), Australia, 6-4, 6-4.

Women's Doubles

Championship

Alicia Barnett and Olivia Nicholls, Britain, def. Harriet Dart, Britain, and Rosalie Van Der Hoek, Netherlands, 5-7, 6-3, 10-1.